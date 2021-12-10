Безпалько объяснил, как просчитался Ахметов, не наладив отношения с Россией

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Новости Украины

Украинского олигарха Рината Ахметова, у которого начался серьезный конфликт с президентом Владимир Зеленским, планируют отдать на съедение транснациональному капиталу.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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«Существует определенная вероятность того, что Ринат Ахметов как самый большой «олигарх» Украины первым будет отправлен «под нож» для транснациональных и международных корпораций. Сейчас идет борьба за те ресурсы, которые еще остались на Украине в, скажем так, доступном виде. Там грядет очередная волна приватизации. Но очевидно, что она затронет не только государственные активы, но и крупный частный бизнес», – сказал Безпалько «Известиям».

«Так что весь описанный конфликт выражается в том, что олигархов и Ахметова, самого яркого представителя из них, готовят к «съедению», — убежден эксперт.

Он полагает, что в этом случае Ахметов не сможет обратиться за помощью к России.

«Сейчас в Россию Ахметов уже не придет, он находится под ударом. Он же очень неглупый человек. Раскладывал яйца в разные корзины, финансировал самые разные партии, чтобы те лоббировали его бизнес-интересы. Успешно вел дела, не участвовал в ряде скандалов, как некоторые другие», – отметил политолог.

Он добавил, что украинские олигархи, всегда считавшие Россию и российский крупный бизнес главной угрозой, просчитались, что относится и к Ахметову.

«Если бы он еще двадцать лет назад наладил устойчивые связи с нашими политическими элитами, осознал, что здесь система строится по-другому ­— весомую роль играет государственный аппарат, силовой блок, тогда бы Ахметов смог встроиться в эту систему и выполнять роль медиатора. Сейчас поздно», – резюмировал Безпалько.