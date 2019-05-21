21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
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Билецкий обрушился с угрозами на «партию плохих Ген»

Основатель полка Азов и глава ультраправой партии Национальный корпус Андрей Билецкий обрушился с резкой критикой на создающуюся на Украине новую партию мэров и депутатов-мажоритарщиков от юго-востока, публичными лицами которой были заявлены городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Билецкий написал в своем телеграм-канале, обозвав создающуюся политструктуру “партией плохих Ген”.

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“Парламентская кампания не успела начаться, а антиукраинская сволочь уже лезет во власть. Два главных пророссийских мэра, Кернес и Труханов объявили о создании собственной партии.

Нет смысла напоминать скандалы с российским гражданством Труханова или поездки в РФ Кернеса во время Революции Достоинства. Напомню лучше об их успешных договоренностях с предыдущим президентом. После провала Порошенко мэры-сепаратисты заявляют о своих амбициях новому гаранту. Но смена президента не меняет наших принципов. Еще раз повторю свои же недавние слова: власть меняется, а мы – нет! Никакого возвращения «русского мира» не получится. Мы не допустим. Если надо, то и физически. Реванша не будет!”, – пригрозил Билецкий.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, новая партия мэров создаётся путем слияния уже существующих региональных проектов “Доверяй делам” и партии “Возрождение” с частью депутатов-мажоритарщиков из парламентской группы “Воля народа” и партии “Наш край”. Эксперты считают, что новая партия создается под будущую коалицию с партией Зеленского “Слуга народа” в Раде.

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