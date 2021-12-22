Билецкий признал ВСУ «лишь тенью» советской армии

Новости Украины

Украина за 30 лет независимости не купила ни одного истребителя, не построила патронный завод, а ее армия представляет собой жалкое зрелище.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил основатель неонацистского подразделения «Азов» и главарь сформированной на его основе партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

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По его словам Билецкого, сегодня Украина не готова к войне, независимо от того, когда она начнется.

«Выдумывать постоянно даты нового нападения России или каждый день системно заниматься усилением обороноспособности страны? Вот для меня это вопрос. Иметь стратегию, иметь понимание, что такое ВПК, что такое армия, какие компоненты армейские нам нужно развивать и так далее. Тут я вижу, сколько бы мне не говорили – 55-я программа обороны страны принята, уже на десятки пошло. Я даже не читаю в последние годы этот документ», – сказал Билецкий.

«Когда принимаются стопки бумаг, но мы за последние 30 лет мы не закупили ни одного современного истребителя, то есть наши ВВС – это тень того, что было в 91-92 годах в Украине. Это даже не 5% от тогдашнего состава боевой авиации. Если у нас не построен, мы ведем восемь лет войну, построен патронный завод. Так все эти бумажки – это пиар, разговоры о военной сфере, но это не подготовка к войне. Мы должны четко понимать – неважно, когда будет эта дата, важно быть к ней готовыми. И для этого нужно иметь стратегию и вкладываться как стране на 100%», – заявил Билецкий.