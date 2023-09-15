Битвы патриотов: бунт «испуганных» против «рассерженных»

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Партия «Новые люди» представляет в Госдуме РФ интересы «пацифистов, нетвойнистов, партии поражения и этой всей шушеры».

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил политолог Андрей Перла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует социальный слой, который, как кажется его представителям, больше всех в России пострадал от происходящего. Пострадал материально. Они вчера покупали сумки определенных брендов, а теперь не могут, потому что не могут поехать на шопинг в Милан. Раньше эти люди ездили по миру при курсе доллара 30 рублей, потом 70. А сейчас 90 – дорого стало. Им плохо. Раньше эти люди ощущали себя частью глобального мира и считали себя европейцами, а теперь выясняется, что Европа не хочет их видеть и готова у них отобрать все вплоть до исподнего и зубной щетки при пересечении границы. Эти люди тихонечко, страшно боясь, что им прилетит, выражают недовольство. Они хотят политического представителя», – сказал Перла.

По его мнению, свидетельством того, что «партия испуганных патриотов» набирает силу – стала травля, устроенная вице-спикером Госдумы от «Новых людей» Владиславом Даванковым (на фото) главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Парламентарий предложил назвать ее именем закон о «серийных доносах», которые он внес в Госдуму. Возмущение Даванкова вызвал призыв общественницы призвать в армию скандального тиктокера Даниила Милохина, вернувшегося на пару дней в Россию из Дубая.

Перла считает, что «случай товарища Милохина оказался модельным и выявил мощное лобби этого сомнительного персонажа». Даванкова поддержали политолог Илья Гращенков и журналистка Екатерина Винокурова. Оба называют «Новых людей» «партией нормализации».

В этой ситуации, полагает политолог, «партия рассерженных патриотов» должна «не принимать сложной политической игры, которая разрешает предательство, и потребовать лишить представительства в парламенте «испуганных патриотов».

«Люди в башнях, которые это придумали, просто заигрались», – резюмировал Перла.