«Бизнесу осталось только бежать через Тису» – от Зе-воровства в шоке даже Янукович

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От тотального воровства просроченного президента Владимира Зеленского и его подельников в шоке даже бывалые украинские коррупционеры.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, в недавнем прошлом – один из высокопоставленных подельников Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такого беззакония, которое творится сегодня, не было никогда. Даже Янукович, сидя в Ростове, задается лишь одним вопросом: а что, так можно? И много других, кто выехал из этого государства. Сегодня делается все для того, чтобы та таможенная политика, которая создается в стране, привела к тому, чтобы бизнес закрылся и искал варианты, как сбежать через Тису, и вывезти вместе с собой ресурсы, равно как и сделали некоторые депутаты. Но им это удалось, а бизнесу не удастся, потому что вы их «закошмарите» своими законами», – добавил депутат.