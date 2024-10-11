«Бизнесу осталось только бежать через Тису» – от Зе-воровства в шоке даже Янукович

Вадим Москаленко.  
11.10.2024 10:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Экономика коллапса


От тотального воровства просроченного президента Владимира Зеленского и его подельников в шоке даже бывалые украинские коррупционеры.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, в недавнем прошлом – один из высокопоставленных подельников Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

От тотального воровства просроченного президента Владимира Зеленского и его подельников в шоке даже бывалые...

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«Такого беззакония, которое творится сегодня, не было никогда. Даже Янукович, сидя в Ростове, задается лишь одним вопросом: а что, так можно? И много других, кто выехал из этого государства.

Сегодня делается все для того, чтобы та таможенная политика, которая создается в стране, привела к тому, чтобы бизнес закрылся и искал варианты, как сбежать через Тису, и вывезти вместе с собой ресурсы, равно как и сделали некоторые депутаты. Но им это удалось, а бизнесу не удастся, потому что вы их «закошмарите» своими законами», – добавил депутат.

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