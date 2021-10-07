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07.10.2021 00:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Россия, русофобия, СССР, США, Украина
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Блинкен на церемонии в память о жертвах Бабьего Яра не удержался от нападок на СССР

Новости УкраиныГоссекретарь США Энтони Блинкен не удержался от выпадов в адрес СССР в своей речи,...

Госсекретарь США Энтони Блинкен не удержался от выпадов в адрес СССР в своей речи, которую транслировали в Киеве во время мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении десятилетий советская история избегала упоминания о том, что 33771 жертва тех первых двух дней – и ещё десятки тысяч – были евреями. И что они убиты были, потому что были евреями. Через тридцать лет после этого массового убийства, в 1971 году, моего отчима, Семюэля Пизара, попросили присоединиться к небольшой делегации американцев для участия в ряде неофициальных мероприятий с представителями Советского Союза.

Конференция проходила в Киеве, и с самого начала выступление советской делегации было неприязненным и имело избыток антисемитизма. Мой отчим, еврей, который родился в Польше, потерял почти всех, кого любил, во время Холокоста, и пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей. Когда члены советской делегации употребляли такие термины, как «еврейские нацисты Нью-Йорка», и, проводя экскурсию Киевом, рассказывали о страданиях и героизм населения города во время войны, ни разу не вспомнив евреев, мой отчим говорил: «Татуированные цифры на моей руке начинали чесаться», – сказал Блинкен.

Очередной выпад главы Госдепа соответствует линии Запада по созданию образа «двух тоталитарных режимов» – СССР и гитлеровской Германии, ответственных за развязывание Второй Мировой войны (в перспективе это позволяет требовать исключения из Совбеза ООН России как правопреемницу СССР).

В рамках этой концепции в Киеве прозвучало еще одно выступление – министра культуры Александра Ткаченко. Его слова возмутили главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

«Министр культуры Ткаченко на презентации документального фильма о Бабьем Яре заявил, что там лежат жертвы двух тоталитарных режимов. Ничего более неудачного и разочаровывающего невозможно было услышать.

И дело не в том, какой режим хуже. Дело в том, что такое заявление в отношении жертв Бабьего Яра – это фальсификация истории и отрицание Холокоста.

Не СССР, а нацистская Германия поставила перед собой цель уничтожить всех евреев мира. Называлось это окончательным решением еврейского вопроса.

Холокост происходил не только на территории Украины, но и в других оккупированных и не очень, странах Европы, где никогда не было тоталитарных режимов.

Советская Красная Армия и союзники стали на пути нацистов и уничтожили его, тем самым предотвратив окончательное решение еврейского вопроса.

Благодаря миллионам украинцев разного этнического происхождения, среди которых был и мой дедушка Герш Хайченко, часть моей семьи была спасена.

Другая часть погибла в Бабьем Яре и других местах. Их убили немецкие нацисты и местные коллаборанты. Они организаторы и исполнители массового убийства шести миллионов евреев, в том числе полутора миллионов украинских евреев.

Я появился на свет потому, что тоталитарный режим эвакуировал мою бабушку с четырьмя детьми в Среднюю Азию. Одной из этих детей была моя мама.

Пока они были в эвакуации, мой дедушка и миллионы других воинов разгромили и уничтожили нацизм.

Поэтому выступление Ткаченко – это предательство памяти миллионов украинцев положивших свои жизни в борьбе с нацизмом, всех жертв Холокоста и вообще жертв нацизма», – отрезал Долинский.

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