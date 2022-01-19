Блинкен обещает Украине двойное увеличение российской группировки у границы

19.01.2022  20:01 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Россия собирается удвоить численность своих войск на границе с Украиной.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь США Энотони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия собирается удвоить численность своих войск на границе с Украиной. Об этом сегодня на...

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«Сегодня Россия накопила почти 100 тыс своих сил на границе с Украиной, и она быстро может удвоить их количество.

Недавний исторический опыт показывает, что Россия пытается распространить свое влияние на своих соседей – Грузию, Украину, Молдову. Сейчас она накапливает большое количество своих войск на границе с Украиной», – пугал Блинкен.

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