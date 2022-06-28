Блинкен придумал план Путина насчет Украины и тут же обьявил его провалившимся

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Новости Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин уже якобы провалил свои стратегические цели в спецоперации на Украине.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

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«Когда речь заходит о стратегических целях Путина, он уже потерпел неудачу. Его стратегической целью было покончить с суверенитетом и независимостью Украины, стереть ее с карты мира, включить в состав России. Это не удалось», — уверяет Блинкен.

Госсекретарь США считает, что сейчас на востоке Украины идет «тактический жестокий бой». Он добавил, что в США уверены – Украина будет существовать дольше, чем Путин.

«Мы собираемся отправиться на саммит НАТО, где альянс продемонстрирует большее единство, большую силу. Мы будем продолжать совместно делать все возможное, чтобы украинцы имели то, что им нужно для отпора российской агрессии», — добавил Блинкен.

На самом деле делая такого рода заявления, американские политики сознательно распространяют фейки и дезинформацию, сами придумывая какие-то «планы Путина» и потом сами же заявляя об их провале. В реальности президент РФ никогда не заявлял о том, что имеет целью ликвидацию Украины как государства или ее присоединение к России.

Более того, цели РФ в нынешней СВО не являются секретом и давно озвучены: речь идет о демилитаризации и денацификации Украины и признании ею выбора крымчан, жителей Донбасса и будущего выбора жителей других освобожденных территорий. При этом предполагается заключить с Украиной мирный договор, который бы закрепил на бумаге все перечисленные требования РФ. Что само по себе означает признание со стороны РФ факта существования в будущем государства Украина.

Ранее Блинкен огорчил сторонников скорейшего заключения мира между Украиной и Россией, заявив, что война на Украине продлится еще много месяцев.

«Что касается сроков, мы не можем предсказать, как это будет происходить, когда это произойдет. Насколько мы можем судить прямо сейчас, мы все еще смотрим на многомесячный конфликт. Опять же, это может закончиться завтра, если Россия решит прекратить агрессию. Мы не видим никаких признаков этого прямо сейчас, но это движущаяся картина», – сказал Блинкен.