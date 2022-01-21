Блинкен встретил Лаврова в Женеве американскими заклинаниями

21.01.2022  16:04 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

США продолжают повторять «заклинания» о готовящемся нападении России на Украину.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на своей пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США продолжают повторять «заклинания» о готовящемся нападении России на Украину. Об этом министр иностранных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мы обсуждали Украину сегодня. Наши американские коллеги попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе. Попытались обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации. Это уже стало таким заклинанием», – сказал Лавров.

Он считает, что таким образом США пытаются спровоцировать Киев на агрессивные действия в Донбассе.

«Я хочу еще раз напомнить, что Россия никогда, нигде, ни разу устами свих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, поощряя на любые выходки, заявил публично, что, если кто-то из граждан Украины чувствует себя русским, пусть убирается в Россию. А тех, кто на Донбассе противостоит государственному терроризму, он назвал не людьми, а особями. Поэтому, кто кому угрожает, и во что это может вылиться, это большой вопрос.

Мы не исключаем, что истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, что если не спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе, то, как минимум, прикрыть линию киевского режима на полный саботаж Минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу», – сказал Лавров.

По его словам, Блинкен согласился с тем, что надо более разумно вести диалог и выразил надежду на то, что «эмоций поубавится».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть