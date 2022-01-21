Блинкен встретил Лаврова в Женеве американскими заклинаниями

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Новости Украины

США продолжают повторять «заклинания» о готовящемся нападении России на Украину.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на своей пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсуждали Украину сегодня. Наши американские коллеги попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе. Попытались обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации. Это уже стало таким заклинанием», – сказал Лавров.

Он считает, что таким образом США пытаются спровоцировать Киев на агрессивные действия в Донбассе.

«Я хочу еще раз напомнить, что Россия никогда, нигде, ни разу устами свих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, поощряя на любые выходки, заявил публично, что, если кто-то из граждан Украины чувствует себя русским, пусть убирается в Россию. А тех, кто на Донбассе противостоит государственному терроризму, он назвал не людьми, а особями. Поэтому, кто кому угрожает, и во что это может вылиться, это большой вопрос. Мы не исключаем, что истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, что если не спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе, то, как минимум, прикрыть линию киевского режима на полный саботаж Минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу», – сказал Лавров.

По его словам, Блинкен согласился с тем, что надо более разумно вести диалог и выразил надежду на то, что «эмоций поубавится».