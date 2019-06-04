Блокировка досрочных выборов взорвет Украину

04.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Блокировка Конституционным судом Украины досрочных парламентских выборов на фоне разочарования невыполнением предвыборных обещаний президентом может быть очень остро воспринята как политическим, так и гражданским обществом Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«47 дней до выборов. Что сейчас происходит? На самом деле, в парламент, возможно, не попадут Ляшко, Гриценко, «Свобода», и, на самом деле, очень сложная ситуация у Порошенко. Нет такого взрывного рейтинга и у Зеленского, да, он хорошо себя чувствует, у него неплохие показатели, но я полагаю, что сейчас той динамики нет. Это говорит о том, что сейчас возможно отмобилизовать население, и в этом случае ему нужны важные, знаковые заявления, которые потянут за собой Юго-Восток, потому что базовый электорат всё равно находится на Юго-Востоке и в Центре», – заявил эксперт.

«Смотрите, пройдёт 47 дней. Для борьбы с коррупцией Зеленский пока не сделал ничего, а Луценко так по-прежнему прокурор. А правительство по-прежнему не назначили. На самом деле, когда будут выборы – неизвестно, потому что сегодня заявила Тимошенко, что Конституционный суд блокирует. То есть они пока Зеленского переигрывают полностью, а Зеленский уже не выполнил своё обязательство весной сажать. С чем он пойдёт на выборы?» – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

«Социологи как раз говорят о том, что 68 процентов граждан за досрочные выборы, доверие парламенту 4 процента. Если они сейчас поломают выборы Конституционным судом, то вот эта динамика, молодёжь, многие люди которые пошли за Зеленским, которым нужны перестановки в парламенте, потому что эти места – их политическая жизнь, вот это взломает страну, это взорвёт ситуацию в стране. Оно им надо?» – добавил Копатько.