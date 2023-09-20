Боец СВО отрицает снарядный голод у ВСУ

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Несмотря на оптимистичные прогнозы в СМИ, ВСУ остаются сильным и опасным противником, не испытывающим дефицита в боекомплекте.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявил участник СВО, блогер Станислав Варг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрнаступ провалился. Они обещали быть летом в Крыму, а взяли несколько бабкиных сёл. Причём убили кучу людей, техники. У них не получается наступать. Но и у нас не особо получается. Пригороды Донецка до сих пор за хохлом», – сказал ведущий.

«Нам для регулярного продвижения вперёд приходилось просто стирать все дома, где сидел противник. Причём стирать практически под ноль, чтобы там негде было укрываться, и только потом двигались дальше. Хохлы прячутся в окопах. Что есть дома, это прекрасно, но есть и окопы. И чтобы эти окопы захватить, нужно рисковать своими жизнями, тратить боекомплект. Всё это будет медленно, упорно», – сказал Варг.

Он подчеркнул, что ВСУ всё ещё остаётся сильным противником с большими запасами вооружения, поэтому продвижение будет тяжёлым и медленным.

«Разные околовоеные блогеры пишут, что скоро у хохлов закончится БК, и всё будет чётко. Так вот, БК у хохлов не заканчивается. И стреляют они где-то нашем уровне. И даже если пехота куда-то выдвигается, берёт какой-то опорник, может случиться так, что в этом опорнике она не сможет удержаться. Потому что сначала этот опорник отмолотили мы, парни приходят, а потом уже по ним стреляет хохол. И прятаться особо негде», – сказал Варг.