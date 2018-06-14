14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Транспорт, Украина, Экономика

Боевик “АТО” возмущен продажей российских авто на Украине


Продажи российских УАЗов на Украине – это “предательство и абсурд”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил один из бывших командиров националистического батальона “Донбас” Анатолий Виногородский, комментируя презентацию новинки российского автопрома “УАЗ Профи” на агровыставке в Киеве.

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“Я придерживаюсь мнения, что во время войны экономические отношения со страной-врагом — это предательство. Но мы все равно продолжаем везти из России товар, в том числе — машины, наращивая объемы поставок. Причем никто этого не скрывает, а в украинских автосалонах в свободном доступе продается российский “УАЗ”, — отметил он.

Виногородский убежден, что Украина продолжает сотрудничать с “агрессором”, прикрываясь неэффективными антироссийскими санкциями.

“У нас идет война, но только для патриотов, которые погибают на Востоке. В то же время у нашей власти все хорошо, она не обрывает экономические отношения с агрессором. О каких антироссийских санкциях можно говорить? О какой эффективности, когда мы сюда поставили более чем на 5 млрд грн электроэнергии и более чем на 1 млрд грн воды? У Америки есть санкции, во Франции есть санкции, а у нас — нет. Мы продолжаем сотрудничать с Россией, с “ЛНР” и “ДНР””, – возмущается он.

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