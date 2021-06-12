12.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Происшествия, Украина
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Боевик «Азова» расстрелял из гранатомёта четверых всушников

Новости УкраиныПод Мариуполем боевик нацбата «Азов» расстрелял из подствольного гранатомёта четверых военнослужащих ВСУ. Об этом...

Под Мариуполем боевик нацбата «Азов» расстрелял из подствольного гранатомёта четверых военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает издание «Донбасс сегодня» со ссылкой на родственников одного из погибших, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошёл ещё 6 июня на полигоне «Урзуф». По предварительной информации, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения «азовец» осуществил выстрел из подствольного гранатомёта ВОГ-25. Граната улетела за пределы полигона.

«В результате 3 военнослужащих 37 батальона ОБРМП погибли, и ещё один получил тяжелейшие ранения, – говорится в сообщении.

Сам «Азов» о гибели боевиков ничего не сообщает. Пресс-служба нацбата лишь рапортует о завершении самого масштабного в истории «Азова» курса боевой подготовки.

Напомним, убийства сослуживцев являются распространённой практикой в рядах украинской армии. Так, накануне в рядах одного из подразделений ВСУ произошло убийство – украинский солдат застрелил своего «побратима» и попытался скрыть тело.


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