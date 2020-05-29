Боевой курс российского самолета навел жути на украинских моряков

29.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Российский истребитель напугал украинских моряков во время учений в Черном море.

Как сообщили в пресс-службе ВМСУ, патрульный катер «Старобельск», переданный Украине ранее Соединенными Штатами Америки, выполнял стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, когда над ними пролетел российский военный самолет.

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«Особое внимание во время выхода в море уделялось проверке боевых возможностей артиллерийских систем катера. Экипаж «Старобельска» выполнил боевые упражнения стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Военные моряки учились поражать плавучую мину, которая находилась на расстоянии 200 метров.

Кроме того, отражали атаки средств воздушного нападения противника с нескольких направлений и провели «бой» с кораблем противника… По окончании учебно-боевых упражнений украинские моряки получили задание на сопровождение украинского разведывательного корабля «Переяслав».

Подойдя ближе, украинские моряки обнаружили (и уже не впервые) российские военные корабли в районе оккупированных газовых месторождений – это патрульный катер ФСБ РФ «Изумруд» и ракетный катер ЧФ «Ивановец», а также российский военный самолет, который несколько раз заходил в боевой курс над украинским катером», – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве также подчеркнули, что «Старобельском» командует Павел Гладченко – выпускник Академии ВМС им. Нахимова, которая ранее располагалась в Севастополе и выпускала украинских военных моряков.

Гладченко был среди тех, кто пел украинский гимн в то время, как над зданием академии поднимали российский флаг.