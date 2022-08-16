Богородичное. Русская канонада предвещает очищение Слобожанщины

16.08.2022  22:09 (Мск), Изюм
Алексей Топоров.  
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

Мы продолжаем публиковать заметки из зоны Специальной военной операции нашего корреспондента Алексея Топорова, который 12 мая присоединился к добровольческому батальону Б.А.Р.С-13 «Русский Легион» .

Сейчас это подразделение ведет бои на Изюмском направлении, занимая позиции на границах Донецкой и Харьковской областей на подступах к Славянску.

Мы продолжаем публиковать заметки из зоны Специальной военной операции нашего корреспондента Алексея Топорова, который...

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Накануне в Шервудский лес (часть Святогорского природного заповедника, расположенного на границе Харьковской области и ДНР) дважды наведывался вертолет. Не просто так, а пострелять. Про него мне в свое время рассказывали беженцы из села Богородичное, которых мы – бойцы батальона Б.А.Р.С.-13 «Русский Легион», эвакуировали до границы с Россией.

«Смотрим, подлетает вертолет к лесу, стреляет, мы обрадовались, подумали – это русский вертолет лес зачищает, – говорили. – А потом выяснилось, что, нет, это, напротив, украинский вертолет…».

Да, Ми-8 ВСУ периодически совершает налеты на позиции наших бойцов. Его пробуют ловить, да все никак не получается. С нашей стороны тоже работают по две-три винтокрылые машины, но это уже другой уровень – К-50, легендарные «Черные акулы».

– Не пойму, что командование там все решает, арты у нас осталось практически всего ничего, в то время как окрестности Богородичного нужно просто перепахать артиллерией, загнав их в лес, а лес после выжечь по квадратам, – сетует в разговоре со мной один из самых боевых командиров «Русского Легиона». – Если бы украинцы подняли оружие над головой и сказали: «Все, мы уходим», отпустил бы, не раздумывая, но так нет же, упираются до последнего. Впрочем, еще в апреле, на другом направлении, я видел через «теплак» (тепловизор – ред.), как у них одно подразделение побежало назад, к своим позициям, а в ответ оттуда по ним открыли огонь».

На нашем участке фронта у укропов остается все меньше сил и возможностей. Например, по имеющимся разведданным, из минометов в рабочем состоянии у них остались всего две машины. Причем один расчет – блуждающий, то есть перемещающийся на каком-то транспорте – наибольший урон мы получаем именно от него. Легионеры объявили на него охоту, отслеживают перемещения и бьют по точкам из АГС-ов (автоматических станковых гранатометов).

Таким образом, война на Изюмском направлении все больше походит на шахматную партию – кто, кого съест.

С тыла ВСУ тоже поддавливают – Святогорск давно наш, но нормальной мирной жизни там тоже нет, поскольку православная святыня – Свято-Успенская Святогорская лавра продолжает оставаться в руках врага, и с ее территории тот методично бьет по городу, причем, не только по расположениям русских солдат, но и по обычным мирным домам.

«Я это заметил очень давно, и до сих пор ни понять, ни объяснить не могу, – говорит  мне пожилой боец с говорящим позывным «Дед», до военной операции не один год воевавший в Донбассе. – Те города и села, из которых они выходят, они перестают считать своими, и начинают их методично уничтожать».

Последнее, как бы это цинично ни звучало, только на руку нам, поскольку пожив под украинскими обстрелами колеблющаяся часть местного населения неизбежно переходит на российскую сторону, ибо в отличие от зомбированного СМИ украинского населения и «прекраснодушных» российских «замирцев», местные прекрасно понимают откуда прилетает.

А также видят, кто к ним относится по-человечески, помогает, а кто все эти годы доил и запугивал. Русские военные обсуждают, как выбить укрооккупантов, засевших в монастырских пещерах, не нанеся вреда святыне. И приходят к единственному выводу – только замкнув кольцо вокруг обители. И взяв негодяев, прикрывающихся святыней, измором.

«У меня ощущение, что отсюда они вывели всех спецов, заменив резервистами, что видно по их хаотичным и не очень продуманным действиям, – делится впечатлениями бывалый командир. – И эти мои предположения отчасти подтвердил недавний пленный, который рассказал, что его поставили под ружье, чуть ли не из пивного бара взяв».

При этом укро-спецы Богородичное совсем не оставляют. Так, прошлой ночью диверсионная группа заявилась на позиции «Русского Легиона», сверкая красными и зелеными огоньками своих заморских шлемов наподобие блокбастерного «Хищника». И была встречена прицельным огнем и гранатами.

Отступив и унеся с собой то ли раненного, то ли убитого (что заставило наших бойцов усомниться в украинской принадлежности подразделения, поскольку захистныкы, как правило, своих двухсотых и трехсотых бросают на поле боя без сожаления, и прийти к выводу, что это могли быть иностранные наемники), те нагрянули еще на одну точку – результат вышел таким же, а после заявились уже к федералам, которые накинули по ним тяжелым…

По тому признаку, что ночные гости не пожелали ввязываться в стрелковый бой, наш предположили, что те нащупывают пути, чтобы вывести из Богородичного кого-то важного. Видать, чуют, что их песенка спета.

А что будем петь мы? Надежда на то, что стояние в Богородичном не будет вечным, начала подпитываться различными косвенными подтверждениями: снова установлена снятая недавно стратегическая переправа, подтягивается разнообразная добрая техника, усилен артиллерийский натиск.

Так что еще не вечер. И кольцо вокруг православной святыни во имя изгнания бесов будет обязательно замкнуто.

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