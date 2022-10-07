Бои перешли на территорию Курской области

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В Курской области четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ.

Об этом сообщает ТГ-канал Baza, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подозрительных незнакомцев заметили ночью 7 октября в районе хутора Кучеров, который находится недалеко от государственной границы. Мужчины были одеты в камуфляжную форму, за спиной каждого из них виднелся рюкзак.

Когда сотрудники ФСБ решили проверить у них документы, завязалась перестрелка. После вооружённого сопротивления незнакомцы скрылись в лесном массиве, сейчас их ищут.

ДРГ ВСУ ушла в сторону Украины, ведется преследование.

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о том, что в области продлевается действие «желтого» уровня террористической опасности на 15 суток – до 22 октября. «Желтый» уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», – написал Старовойт в своем ТГ-канале.

Вчера вечером он сообщил про очередной обстрел ВСУ посёлка Теткино.

«Зафиксировано не менее 10 прилётов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким. Серьёзно пострадали дома на улице Карла Маркса, здесь также поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки», – написал Старовойт.

Сегодня в посёлке Тёткино возобновлено газоснабжение.