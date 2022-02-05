Бой за Могилянку выиграл экс-сотник Тризуба имени Бандеры

Новости Украины

За громкими коррупционными скандалами вокруг депутатов президентской фракции Трухина и Кузьминых (последнему НАБУ вручило подозрение о получении неправомерной выгоды как раз тогда, когда его начальник красиво убеждал западных журналистов в успехе своей антикоррупционной политики) как-то затерялся бой местного значения за контроль над одним из оплотов западного образования на Украине – Национальным университететом Киево-Могилянская Академия (сокращенно НАУКМА). Там на днях со скандалом прошли выборы нового президента, а попытка Минобразования аннулировать их итоги потерпела оглушительное фиаско.

Для начала нужно отметить, что первых лет незалежности Могилянка приобрела негласный статус альма-матер для колониальной управленческой элиты, одного главных поставщиков не только управленческих, но и экспертно-аналитических кадров для украинской власти, людей с нужным поворотом головы (естественно, в сторону дающего гранты Запада).

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Именно эти люди – на уровне советников, референтов, экспертов, замминистров, а потом и министров – стоят практически за каждой выходящей из недр украинской власти бумажкой в статусе законов, указов и постановлений и многочисленных «пакетов реформ», с каждым разом все более углубляющих зависимость страны от западной метрополии. В правительстве Алексея Гончарука – предшественника нынешнего премьера Шмыгаля – было целых пятеро министров – выпускников Могилянки.

Теперь, когда вам понятна роль НАУКМА в кадровом обеспечении украинской власти, перейдем, к, собственно, истории со скандальными выборами.

Выборы прошли еще 27 января и были примечательны тем, что участие в них заявил один из бывших президентов этого университета, а затем министр образования в первом постмайданном правительстве Яценюка Сергей Квит. Квит – личность крайне одиозная, причем, не только в условно пророссийских кругах Украины (там он снискал себе печальную славу пещерного русофоба), но и даже в кругах ориентированной на европейских левых немногочисленной более-менее (по украинским меркам, конечно же) прогрессивной украинской либеральной интеллигенции и студенчества.

Фото Квита времен “оранжевой революции” 2004 года

Именно Квит, как бывший сотник националистической организации «Тризуб имени Степана Бандеры» (предшественника Правого Сектора) в свое время открыл доступ к университетским аудиториям Ирине Фарион – тогда еще депутату от «Свободы». Стены Могилянки еще помнят столкновения «свободовцев» с прогрессивными студенческими активистами, пикетировавшими ее лекции в этом университете. А уже в статусе министра образования Квит дал старт ускоренной инфильтрации националистических идей в гуманитарное образование.

Потеряв должность в правительстве, Квит несколько лет отсиживался на посту главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, где не отметился ничем кроме скандала, вызванного обнародованием его зарплаты – совершенно бесполезный для страны чиновник получил за один лишь январь нынешнего года почти 15 млн гривен. А когда стало ясно, что контракт на этой должности ему не продлят, Квит решил вернуть себе контроль за своей бывшей вотчиной – Могилянкой, выдвинувшись на освободившееся там место президента.

Сергей Шкарлет

Помешать ему в этом всерьез хотел нынешний министр образования Сергей Шкарлет – представитель одного из старых минобразовских чиновничье- коррупционных кланов, назначенный Зеленским вопреки давлению прозападных грантовых «реформаторов», с тех пор затаивших на нового министра обиду и всячески расшатывавших под ним кресло путем разоблачительных вбросов о якобы имевшем место плагиате в его докторской диссертации. Впрочем, на данный момент все суды по плагиату Шкарлет выиграл.

Протеже министерства (читай Шкарлета) на выборах в Могилянке стала и.о президента университета Александра Гуменная, через которую министр, в случае ее победы, контролировал бы финансовые потоки, выделяемые на НАУКМА.

И вот с этого момента начался в прямом смысле слова Ад и Израиль. Выборы в НАУКМА прошли в прямом смысле слова по-чикагски. Как в гангстерских боевиках об Америке тридцатых голов минувшего века. Разве что в процессе никого не убили. Но зато остального было в избытке.

Включая атаковавших участок прямо в день выборов «неизвестных патриотов» в камуфляже и балаклавах. Молодчики похитили ящик с бюллетенями, а еще один, который не вышло унести, испортили, облив зеленкой. Похищенный ящик спустя несколько часов обнаружился на соседней улице киевского Подола. На выборах же победил …Квит, набравший большинство голосов — 52,8%.

Проверка видео с камер наблюдения и подтверждение факта похищения урны с бюллетенями стали формальным поводом для министерства заявить о непризнании итогов выборов и назначении повторного голосования на апрель. Заявление об этом министр сделал 1 февраля, а уже на следующий день сторонники Квита пустили в ход тяжелую артиллерию. Решение министерства раскритиковал нынешний спикер Рады Стефанчук – бывший преподаватель Могилянки. А контролируемые сторонниками Квита студенческие организации НАУКМА объявили о забастовке в связи с «нарушением университетской автономии» со стороны министерства.

На имя Шкарлета, а также в правоохранительные органы и к премьеру Шмыгалю посыпались как из рога изобилия многочисленные кляузы с протестами против отмены победы Квита на университетских выборах.

И, как итог – премьер был вынужден сделать заявление о том, что указ МОН о повторном проведении конкурса на должность президента Могилянки отменят. К такому решению Шмыгаля сподвигла «встреча с представителями НаУКМА и студенческого самоуправления». Далее прямая речь:

«Правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ «Киево-Могилянская академия». МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ «Киево-Могилянская академия», – написал премьер в Телеграм.

Аппаратное поражение министерства националистическо-грантовой группировке Квита обставили красивыми фразами о том, что «университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе ВУЗа и избежать в будущем длительных судебных процессов».

История с выборами в НАУКМА стала лишним подтверждением и без того известного факта: в прямом столкновении старых аппаратно-чиновничьих кланов с выкормышами западной грантовой освиты и выпестованными Западом «активистами» последние переигрывают старых бюрократов с сухим счетом практически всегда, сколь бы прожженной и искушенной в аппаратных играх старая гвардия ни была.

Просто потому что если раньше против лома админресурса не было приема, то теперь его бьют аналогичным ломом – сочетающим силовой ресурс боевиков в балаклавах с круговой порукой «детей капитана Гранта» в высоких кабинетах.