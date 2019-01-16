Бойко предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины
Выдворенной сегодня из России львовской журналистке Елене Бойко предъявлены обвинения.
Об этом в своем блоге сообщил политолог и юрист Руслан Осташко.
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“Елене Бойко на Украине предъявлены обвинения по уголовному делу о призывах к нарушению территориальной целостности. Ждет доставку в суд, где будет вынесено решение об аресте и перемещении её во Львов”, – написал Осташко.
Позже он рассказал, что в соцсетях появились сообщения о том, что в числе предлагаемых Бойко для депортации городов были якобы Донецк и Луганск, но она выбрала Харьков.
По словам Осташко, он звонил Бойко, пытаясь получить ответ на этот вопрос, но связь с ней отсутствует.
“Телефон Елены с российским номером вновь в сети. Гудки проходят, но трубку она не берет”, – добавил позже Осташко.
Метки: Елена Бойко, Руслан Осташко
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