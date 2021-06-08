08.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Война, Выборы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Более половины украинцев против второго срока Зеленского

Новости УкраиныТолько 27% граждан Украины проголосуют за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах,...

Только 27% граждан Украины проголосуют за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах, если они состоятся в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным опроса КМИС, 54,5% – не поддерживают баллотирование Владимира Зеленского на второй срок, а не возражают против выдвижения 37% респондентов.

По мнению руководителя аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, те, кто все же готовы проголосовать за Зеленского, заявляют об этом потому, что его конкуренты еще хуже.

«Люди осуждают Зеленского, критикуют его за невыполненные обещания, за то что не удалось восстановить мир на Донбассе, за посадку деревьев вместо посадки коррупционеров. Но, тем не менее, когда речь доходит да выбора в случае гипотетических досрочных выборов, люди приходят к очень простому выводу – другие ещё хуже. Проголосовав за Зеленского, украинские избиратели показали «красную карточку» украинскому политикуму, эту «красную карточку» никто не отменял. И именно это позволяет Зеленскому ещё как-то держаться», – заключил политолог.

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