05.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, НАТО, Политика, Россия, Сюжет дня
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Болгария доказала: Единственный союзник России на Балканах – Сербия

Болгары лицемерили, когда в советские времена называли русских «братушками». На самом деле, их интересовали только ресурсы СССР, они всегда были готовы предать Россию.

В этом сошлись опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты, комментируя последнее заявление болгарского МИДа, назвавшего  «сомнительным» тезис о том, что борьба СССР с нацистской Германией принесла Европе освобождение.

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«Братушками» они всегда были в кавычках. В отличие от Сербии, Болгария небезгрешна. Это единственная страна, которая в двух мировых войнах воевала с обеих сторон. Если вспоминать историю, Болгария неоднократно предавала Россию. Она всегда стремилась быть на стороне сильного. Многие болгарские политики этого не скрывают. Был силен Советский Союз – они были 16-й республикой. Стала сильной Америка – они стали проамериканскими. Если Россия вновь станет сильной – Болгария снова будет с Россией. Но нужен ли нам такой союзник?» – сказал политолог Олег Бондаренко.

Другой политолог Армен Гаспарян не считает заявление болгарского МИДа случайным.

«Оно демонстрирует определенные настроения, которые царят в болгарском политическом обществе. К этому надо относиться серьезно, другой момент, что многие уже постарались дезавуировать эту историю. Мол, не нужно обращать внимание на позицию МИДа. Но МИД – все-таки, не частная лавочка. И подобного рода заявления согласовываются с руководством страны. Это отражает интересные процессы на европейском пространстве. В итоге единственным союзником России на Балканах остается Сербия. В отличие от болгар, сербы были всегда последовательны», – сказал Гаспарян.

Напомним, вандалы-неонацисты неоднократно оскверняли памятник русскому воину Алеше в Пловдиве.

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