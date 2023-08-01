Болгары и албанцы договорились о разделе Северной Македонии

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Глава крупнейшей правящей в Северной Македонии албанской партии DUI (Демократический союз за интеграцию) Али Ахмети заявил, что албанские министры и госслужащие уйдут в отставку.

Ахмети сказал, что они сделают это, если патриотическая оппозиция согласится с тем, что этническое меньшинство болгар будет прописано в новой Конституции.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в письме на имя премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски Ахмети объявил, что отставка албанских министров и чиновников будет автоматически активирована в тот момент, когда патриотическая оппозиция проголосует за изменения в Конституцию страны.

«Демократический союз за интеграцию и я по-прежнему привержены о тому, что евроатлантическая интеграция в полном масштабе, помимо членства в НАТО и ЕС, это еще и неразрывный союз с Соединенными Штатами Америки. Это есть и остается наибольшим интересом всех наших граждан, независимо от национальной и религиозной принадлежности, поэтому министры и государственные деятели из Демократического союза за интеграцию готовы уйти в отставку с занимаемых ими в настоящее время должностей», – сказал Ахмети

Подобный демарш Ахмети стал ответом на позицию лидера патриотической партии ВМРО-ДПМНЕ Христиана Мицкоски, который в ходе недавней встречи с премьер-министром Ковачевски поставил условие, согласно которому его партия поддержит изменение в Конституцию. Согласно ему, албанская DUI должна покинуть правительство, где у нее 20% мандатов.

Расчет было на то, что албанцы ни за что не расстанутся с властью, но он не оправдался. Очевидно, что с албанскими лидерами Северной Македонии поработали западные кураторы.

Изменения в Конституцию связаны с давним конфликтом Северной Македонии и Болгарии, которая не признает македонской идентичности. Так все уроженцы Македонии, переехавшие в Болгарию, считаются болгарами.

При этом София требует от Скопье, чтобы живущие там уроженцы Болгарии считались именно болгарами и их права были прописаны в Конституции страны. Добиваясь этого, София блокировала интеграцию Северной Македонии в ЕС. Однако в июне 2022 года, получив от прозападного северомакедонского правительства гарантии внесений соответствующих изменений, Народное собрание (парламент) Болгарии сняло вето с переговоров о вступлении соседнего государства в Европейский Союз. И 19 июля 2022 года Северная Македония открыла переговоры о вступлении с Европейским Союзом.

Теперь осталось через северомакедонский парламент утвердить изменения в Конституцию, против которых выступали патриоты в лице фракции ВМРО-ДПМНЕ, которые считали их унизительными.

«Отставки албанских министров в правительстве Македонии являются частью нового жесткого давления на Северную Македонию с целью капитуляции по отношению к Болгарии и европейскому диктату путем включения «горстки» болгар в Македонии в нашу Конституцию. Это тактика и стратегия попытки стереть македонцев как нацию и окончательно закрыть македонский вопрос, который актуален уже 150 лет. Стирание македонцев ведет к прямому созданию Великой Албании, и албанские политики в нашей стране и за ее пределами прекрасно это знают. Именно поэтому они играют бескомпромиссно и без ошибок, и это только вершина их политики. Македония не должна включать болгар в свою Конституцию, потому что София не признает существование македонцев как нации. Если они войдут в Конституцию, это будет означать крах Македонии изнутри», – поделился своим мнением с сербской редакцией радио «Спутник» македонский дипломат в отставке, бывший посол этой страны в России, Албании и Великобритании Ристо Никовски.

По мнению Никовски за игрой албанцев, болгар и Брюсселя стоит опасный план по разделу Северной Македонии между Албанией и Болгарией.

Мнение дипломата частично подтверждает недавнее интервью президент Альянса албанцев Северной Македонии Арбена Таравари телеканалу Top Chanell. В нем он назвал македонских албанцев дискриминируемой нацией.

«Альянс албанцев будет настойчиво настаивать на том, чтобы албанский язык определялся так, как он должен быть, не официальным в регионах, где на нем говорят больше 20% населения, а как государственный… Но для того, чтобы добиться перемен, необходимы работа и стратегия, а также поддержка государств Косово и Албания», – заявил Таравари.