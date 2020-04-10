Больной киевлянин специально кашлял на продукты в супермаркете

10.04.2020, Киев, Игорь Петров

В бюджет Киева уже поступило порядка 100 тысяч гривен от штрафов, выписанных нарушителям карантинных мер. Как правило, санкциям подвергались за злостное неподчинение введенным ограничениям, что создавало угрозу окружающим.

Об этом на ток-шоу «Открытым текстом» на телеканале «ЧП.INFO» сообщил заместитель Виталия Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, бюджет собрал 100 тысяч. Но штраф не имеет целью наполнить бюджет, штраф имеет целью нарушителям дать дважды подумать перед тем, как нарушить. А штрафуют только тех людей… давайте на примерах разберем. Только одни приведу – камера в супермаркете снимает человека, потом оказывается, что он больной, и знает о том, что он больной, он заходит в магазин в маске, снимает эту маску и специально кашляет на продукты.

У меня вопрос ко всем людям, которые в здравом рассудке: надо этого человека штрафовать или привлекать к криминальной ответственности? Мне кажется, вопрос риторический», – сказал Владимир Прокопив.