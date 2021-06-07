«Больше не скачут». Даже у праворадикалов Украины прошла эйфория

07.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина продолжает утаивать информацию по точному количеству детей, убитых за время войны в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью информационному агентству News Front заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, давший оценку введенному Украиной дня памяти детей, погибших в результате некой «российской агрессии», но на деле убитых ВСУ.

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«За время войны на Донбассе погибло порядка 250 детей. Точную цифру назвать сложно, потому что данные по подконтрольной Украине части нашего региона скрываются киевской властью. Мы же не делим детей на своих и чужих. Мы считаем, что гибель ни в чем не повинного ребёнка – это ужасная трагедия, особенно в XXI веке. Обратите внимание, за восьмой год военно-политического противостояния на Украине не поставлено ни одного памятника погибшим детям Донбасса. Эта информация постоянно умалчивается», – сказал Муратов.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти на лозунгах мира, продолжает воевать с Донбассом.

«И обидно, что большинство жителей Украины были обмануты и по-прежнему продолжают находиться, по сути, в оккупации, в заложниках у радикального меньшинства», – подчеркнул общественник.

При этом он считает, что большинство жителей Украины здравомыслящие.

«Просто страх перед этим радикальным меньшинством не дает им открыто заявлять о своей позиции. Но это будет продолжаться недолго. Эйфория проходит у этих радикалов. Они уже не прыгают и не скачут. И все больше, и больше здравомыслящих людей с активной жизненной позицией уже заявляют: «Донбасс, мы с вами!». Они понимают все ужасы войны и выступают за то, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия и выстраивать нормальные экономические отношения с Донбассом и Российской Федерацией», – резюмировал Муратов.