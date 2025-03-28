Больше некому: Одесские женщины остановили автобус с призывниками

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…опять они — храбрые одесские женщины. На этот раз остановившие бусификатор с призывниками.

В социальные сети попало очередное скандальное видео, где избитой тэцэкашниками женщине вызывают «скорую». А полностью, по свидетельству очевидцев, картина очередного преступления гестаповцев выглядела так.

Группа примерно из десяти женщин заблокировала автобус с призывниками, которых везли в учебную часть (после нее — смерть), не давая автобусу возможности выехать с территории сборного пункта военкомата. Когда один из «узников» протянул из двери автобуса руку, толпа просто выдернула его из салона, и парень сбежал. Однако женщина, по всей видимости, мать «ухылянта», получила от тэцэкашника удар ногой в область грудной клетки и упала обморок. Присутствовавшие на месте полицейские отреагировали… никак.

Комментарий живодеров не заставил себя ждать:

«…Один из военнообязанных, по предварительному сговору с гражданскими лицами, пытался покинуть транспортное средство через открытую дверь. В результате группа граждан вмешалась в процесс и физически препятствовала представителям ТЦК выполнять служебные обязанности, заблокировав возвращение военнообязанного в состав группы».

Никакого насилия за собой людоловы, конечно, не признали:

«Обращаем внимание на информацию, которая распространяется в сети по возможному применению силы представителями ТЦК к гражданским лицам. По предварительным результатам анализа видеоматериалов с камер наблюдения, противоправных действий со стороны военнослужащих, в том числе с применением физической силы, не зафиксировано. Меры физического принуждения не принимались».

Еще и пригрозили:

«Вмешательство в деятельность должностных лиц и препятствование исполнения ими служебных обязанностей является правонарушением и влечет правовые последствия».

Это значит, что с больничной койки женщина отправится не домой, а в суд. А, имея сына «в бегах» от ТЦК, ей заблокируют счета и банковские карты — так в концлагере «Украина» сживают со свету не только «непокорное мясо», но и всех его родственников.

И — да — это все обычные будни, наверное, каждой второй семьи, вынужденно проживающей в концлагере, с каждым днем больше и больше перекрывающем воздух. Просвета нет.

А что касается поступка женщины, то, как говорил Макмерфи из «Полета над гнездом кукушки», «я хотя бы попытался»…