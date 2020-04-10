Больше половины сербов готовы отдать голоса партии Александра Вучича

10.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Опрос, проведенный Институтом по европейским делам, являющимся прозападной структурой в Сербии, показал, что если бы прозападный Альянс за Сербию пошел на выборы, то свои голоса за него отдали бы чуть более 7% избирателей.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

пресс-конференция Института по европейским делам: сокрушаются по поводу того, что молодежь Сербии не хочет в ЕС и НАТО

«Средние оценки и общее настроение (социума – ред.) показывают увеличение поддержки Александра Вучича и Анны Брнабич (премьер-министра Сербии – ред.), даже, несмотря на большое количество негативных отзывов граждан, которые можно увидеть в социальных сетях из-за принятых мер и генеральной стратегии управления (борьбой с эпидемией – ред.)», – говорится в исследовании Института по европейским делам.

Лидеры доверия избирателей Сербии: Анна Брнабич, Александр Вучич и Ивица Дадчич

Опрошенные респонденты (всего 1207 человек) высоко оценили работу главы сербского МИД, социалиста Ивицы Дачича.

При этом две трети принявших участие в исследовании сказали, что готовы пойти и проголосовать на ближайших парламентских и местных выборах (были назначены указом президента Сербии на 26 апреля, но впоследствии перенесены на неустановленный срок в связи с эпидемией коронавируса).

Большинство из них (61,9%), если бы выборы состоялись в эти дни, отдали бы голоса за предвыборный блок сербского президента «Александр Вучич – За наших детей», основу которого составляет Сербская прогрессивная партия. Еще 10,8% опрошенных отдали бы голоса за коалицию «Социалистическая партии Сербия» – «Единственная Сербия» Ивицы Дачича и Драгана Мароквича Палмы.

РИК Сербии утверждает предвыборный список блока “Александр Вучич – За наших детей”

При этом скандальный прозападный «Альянс за Сербию», бойкотирующий выборы, получил бы не более 7,1%. Рейтинг остальных партий, согласно опросу, не превышает отметку в 4%.

Нужно отметить, что проводивший исследование Институт по европейским делам был основан в 2010 году для «продвижения европейских ценностей», его идеология «видит Сербию полноправным членом евроатлантической семьи народов», организация живет на европейские гранты.

При этом, несмотря на идеологическую направленность, специалисты организации были вынуждены признать, что подавляющее большинство Сербии испытывают симпатии не к прозападной оппозиции, а к патриотическому курсу Александра Вучича.