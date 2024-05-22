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За внешнюю политику, ориентированную исключительно на Запад, выступает меньшинство граждан Молдовы – всего лишь 34%.

Таковы данные опроса общественного мнения, презентованного центром IMAS во главе с румынским специалистом Дору Петруци, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Большинство участников опроса – 43% – высказались за взвешенную внешнюю политику, ориентированную на сотрудничество как с Европой, так и с Российской Федерацией. 13% граждан Молдовы выступают за пророссийский вектор во внешней политике страны. Таким образом, более половины молдавских граждан – 56% – считают, что Молдова не должна конфликтовать с Россией.

За исключительно проевропейский вектор Молдовы высказались только 34%. Всего лишь 6% считают, что внешняя политика Кишинёва должна быть направлена на объединение с Румынией. Таким образом, сторонники прозападного курса, который выражает президент Майя Санду и её партия «Действие и солидарность», составляют менее 40% граждан Молдовы.

При этом, согласно этому же опросу, наибольшее число граждан страны были бы готовы проголосовать на референдуме за вступление в Евросоюз – 54%. Вероятно, это связано с традицией восприятия ЕС как «оазиса» благополучия и развития, и незнанием о подлинных проблемах в объединении – стремлении к участию в войне, экономическом кризисе, подавлению промышленности и сельскохозяйственной отрасли стран-членов под прикрытием «зелёной повестки».

В то же время, 39% граждан страны готовы проголосовать за вхождение Молдовы в Евразийский Экономический Союз, чуть меньше – 38% – за объединение с Румынией. Хуже всего молдаване относятся к вступлению в НАТО – за участие в этом военном блоке отдали бы свои голоса только 31% опрошенных.

Опросы, проводимые центром IMAS под руководством Дору Петруци, являются наименее ангажированными. Однако эти опросы не учитывают настроения молдавской диаспоры в странах ЕС, настроенной исключительно прозападно. Удельный вес диаспоры составляет порядка 13-14% избирателей страны.