Болтон призвал ввести корабли и самолеты США в Черное море

Американские корабли и самолеты должны обеспечить безопасность прохода зерновозов в Черном море.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Болтон раскритиковал нынешнюю администрацию США за то, что она боится конфронтации с Россией, которая произойдет после такого жеста.

«Я поддерживаю это. Нужно было это сделать еще с самого начала. Если все согласились на то, что поставки зерна должны продолжаться, тогда кто может отказаться гарантировать безопасность относительно мин на море или чего-то другого. Еще с начала первых дней войны я не понимаю того, почему НАТО не закрыло небо над Западной Украиной, чтобы сохранить жизнь гражданского населения.

Это еще один пример этого страха части Белого дома и европейских государств. Они побаиваются, что если пойдут на что-то такое, то это будет эскалацией и Третьей мировой войной. И Россия использует это в своих целях снова и снова. Мы упустили возможности, которые могли бы повлиять на положение дел в войне», – заявил Болтон.