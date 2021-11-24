Бондаренко: Ахметов удавится, но не даст денег на Майдан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Очередной Майдан не может состояться, потому что это дорогое предприятие, и происходит оно на фоне улучшений в экономике, а сейчас на Украине спад.

Об этом в эфире «Politeka Online» заявил политический аналитик Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Без поддержки со стороны США и ЕС Майдан не победил бы ни при каких условиях. Я не особо верю в майданы как некую форму, это очень дорогостоящая форма. Она требует достаточно большого количества ресурсов, не только финансовых, но и интеллектуальных, человеческих и пр. Майданы у нас происходили на фоне улучшения социально-экономической ситуации. Как только люди переставали думать о хлебе насущном, они начинали думать о свободе. Сейчас у нас ухудшение, это никак не настраивает граждан на какие-то действия по защите своих гражданских прав и свобод. Имитация Майдана возможна, но не сам Майдан», – считает эксперт.

Он также усомнился в намерениях Рината Ахметова выделять средства на финансирование майданов.

«Майдан – это очень дорогое занятие. Нужно, чтобы на депозите лежало 3-4 млрд долларов, чтобы ввязываться в бой. Говорить о том, что Ринат Ахметов сейчас бросит средства… он не ставит перед собой политические цели. У него экономические. Разного рода заявления людей, связанных с ним, это своего рода демонстрация возможностей, а не намерений», – сказал Бондаренко.