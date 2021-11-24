Бондаренко: Ахметов удавится, но не даст денег на Майдан

24.11.2021  21:49 (Мск),  Киев ,
Игорь Петров .  
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Дзен, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Очередной Майдан не может состояться, потому что это дорогое предприятие, и происходит оно на фоне улучшений в экономике, а сейчас на Украине спад.

Об этом в эфире «Politeka Online» заявил политический аналитик Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередной Майдан не может состояться, потому что это дорогое предприятие, и происходит оно на...

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«Без поддержки со стороны США и ЕС Майдан не победил бы ни при каких условиях. Я не особо верю в майданы как некую форму, это очень дорогостоящая форма. Она требует достаточно большого количества ресурсов, не только финансовых, но и интеллектуальных, человеческих и пр.

Майданы у нас происходили на фоне улучшения социально-экономической ситуации. Как только люди переставали думать о хлебе насущном, они начинали думать о свободе. Сейчас у нас ухудшение, это никак не настраивает граждан на какие-то действия по защите своих гражданских прав и свобод. Имитация Майдана возможна, но не сам Майдан», – считает эксперт.

Он также усомнился в намерениях Рината Ахметова выделять средства на финансирование майданов.

«Майдан – это очень дорогое занятие. Нужно, чтобы на депозите лежало 3-4 млрд долларов, чтобы ввязываться в бой. Говорить о том, что Ринат Ахметов сейчас бросит средства… он не ставит перед собой политические цели. У него экономические. Разного рода заявления людей, связанных с ним, это своего рода демонстрация возможностей, а не намерений», – сказал Бондаренко.

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