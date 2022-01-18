Бондаренко: Блинкен заедет перед Москвой в Киев узнать, на что годится Украина

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Новости Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, как и ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, приезжает в Киев, чтобы понять ситуацию и объяснить «общее видение» украинской стороне накануне визита в Москву, где будет вести переговоры о ситуации вокруг Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Визит Блинкена связан с геополитическими вопросами и роли Украины как мячика в большой геополитической игре. Вчера в Киев прилетала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, проводила тут встречи, потом полетела в Москву. Точно так же теперь прилетает Блинкен, будет проводить встречи в Киеве, потом полетит в Москву. Очевидно, что и в том, и в другом случае речь идёт о том, чтобы согласовать какие-то позиции, выработать общее видение, общую картину относительно ситуации вокруг Украины и ее возможной деэскалации», – заключил политолог.