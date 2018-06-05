05.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Бородай: Большая война неизбежна, Киев ударит во время ЧМ-2018

Украинская власть будет совершать военные провокации в Донбассе в ближайшее время, когда в России откроется чемпионат мира по футболу.

Таким мнением в эфире YouTube-канала «Свободная пресса» поделился глава «Союза добровольцев Донбасса», экс-премьер ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ожидаю, что будут провокации сухопутного характера, даже представляю себе, где они смогут нанести удары. В частности, проблемным является населенный пункт Желобок. Очевидно, что они попытаются что-нибудь сделать. Другое дело, что это будут, скорее всего, локальные попытки, и только в случае какого-то грандиозного успеха, если они пройдут наши боевые порядки, тогда они этот успех могут попытаться развить. Но есть резервы, и вполне может быть котел», – сказал Бородай.

По его мнению, масштабное наступление на ЛДНР возможно позже.

«Я думаю, что эта попытка обязательно последует, только значительно позже, когда Порошенко будут прижимать по выборам. Сейчас они попробуют на зуб ещё раз в нескольких местах. Сейчас – это 2018 год, время прохождения Чемпионата, когда их попытки будут носить локальный характер.

Что касается большой войны, то боюсь, что она неизбежна совсем, но интенсивное наступление они начнут тогда, когда их совсем припрет с политической точки зрения, в первую очередь Порошенко», – резюмировал Александр Бородай.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в ДНР заявили о готовности дать достойный ответ на украинскую агрессию.