Боррель огорчил украинцев: Россия не исчезнет, как роса на солнце и ЕС придется с ней сосуществовать

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Новости Украины

Европе все равно придется сосуществовать с Россией на одном континенте, независимо от того, чем закончится для Украины нынешняя война.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью официальному журналу ЕС, комментируя призыв президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать Россию».

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«Это выражение, которое переводит реальность: Россия продолжит существовать после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить способ, которым мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень сложным после того, что Россия сделала в Украине. Но нам все равно придется попытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте», – сказал Боррель.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона за их позицию по отношению к Владимиру Путину. Дуду поразило то, что лидеры стран «старой Европы продолжают вести с Кремлем телефонные переговоры, когда война на Украине все еще продолжается.

Также в интервью для официального журнала ЕС Боррель прокомментировал заявку Украины на приобретение статуса кандидата в члены ЕС.

«Я убежден, что у Украины есть европейская культура и что ЕС можно расширять. Украина с ее ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе через реформы еще до вторжения России. Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. Кому-то это удастся, другим не обязательно. А если бы мы сделали то же для Украины?» – патетически сокрушается Боррель.