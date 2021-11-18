Бортник: Аваков сдал назад и отрицает, что намерен бороться с Зеленским

Новости Украины

Арсен Аваков стремится стать «точкой сборки» нового политического проекта, однако понимает, что может превратиться во врага Зеленского. Этим объясняется то, что он начал «отнекиваться» от роли политического лидера после первого большого интервью с момента своей отставки, в котором Аваков заявил, что намерен заняться политикой.

Об этом в беседе на канале Politeka Online заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков выстроил свою архитектуру власти в Украине, и это касается не только МВД. Он своих людей расставил всюду – и в экономике, финансовом секторе и других структурах безопасности. Нет органа государственной власти большого, где бы не было человека Авакова, он создал свое «теневое государство», теневую архитектуру управления. Он владеет людьми, на него ориентируется огромная часть государственного аппарата на разных уровнях, он владеет информацией, у него есть свои выходы на западных партнеров, у него есть доступ к финансированию, прямое общение с самым крупным украинским бизнесом. Вот, чем ценен Аваков. Он потенциально мог бы стать новым Турчиновым – не лидером проекта, но его серым кардиналом, который мог бы этот проект собирать как пазлы. Я много лет за ним наблюдаю, еще со времен Ющенко, Януковича. Он никогда не был последовательным, системным. У него гибкие прагматичные взгляды, это человек принимающий правильные тактические решения, исходя из политической коньюнктуры. Можно найти десятки случаев, когда Аваков говорит сначала одно, потом другое. То есть, это политик конъюнктуры, политик, для которого власть очень важна. Он может стать этой точкой сборки или собирать эти пазлы для многих проектов. Хотя, я увидел у него определенные опасения, потому что после первого большого интервью Влащенко он сделал шаг назад, сказал – «не, я не собираю никакой политический проект, мы просто создаем зону для коммуникации, будем все вместе общаться». Мне кажется, что Аваков понял, что если он заявит о собрании какого-то проекта, то он станет сразу главным врагом власти. Ну а мы видим, что сегодня власть за действием в карман не лезет: обыски, обвинения и другие формы какого-то «кошмарения» в таком случае практически гарантированы. И Аваков сделал шаг назад», – сказал Руслан Бортник.

В начале ноября Арссен Аваков дал первое после своего ухода с поста министра внутренних дел большое интервью на телеканале Украина 24, в котором рассказал о своих политических планах.

«Я отвергаю крайние точки зрения – крайне правую, крайне левую. Я – центрист. Но признаю, что есть левые центристы – такие, как, например, Разумков… Есть правые центристы – Владимир Гройсман, Арсений Яценюк. Есть Юлия Тимошенко – она находится над всеми. Есть Ляшко – он просто есть. Есть Смешко… Наверняка, появятся другие люди. Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать вот такой альянс, не альянс – мне все равно, – который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это – то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И от этого никуда не деться, я этим буду заниматься», – сказал он.