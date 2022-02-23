Бортник: На смену Минским идут совсем другие соглашения

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Новости Украины

Большая война между Россией и Украиной маловероятна, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в таком развитии событий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

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«Туманное будущее у украино-российских отношений. Сценарий полноценной войны мне кажется маловероятным, переход в острую фазу не нужен ни России, ни Украине», – сказал эксперт «Коммерсанту».

Он признает, что Минские соглашения по факту умерли.

«Скорее всего, мы стоим на пороге новых соглашений, но они не будут называться минскими — это будут уже новые соглашения», – резюмировал Бортник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент России объявил Минские соглашения несуществующими.