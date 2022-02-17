Бортник: Признав ДНР и ЛНР, Россия откроет перед ними новые военные и экономические возможности

Новости Украины

Признание ДНР и ЛНР со стороны России даст им возможность официально получать российское вооружение и экспортировать свою продукцию во все страны.

Об этом в эфире канала «Апостроф TV» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там есть определённая логика, она очень чёткая. Для чего это делает Россия? Прежде всего, для того, что им нужно сконструировать административный субъект на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это кроме того, что они уже полностью приняли их экономику в свой состав, признают их товары и услуги, признают граждан. Но у них нет там субъекта для переговоров, субъекта для официальных взаимодействий. Какие взаимодействия Россия планирует с этим субъектом? Во-первых, это оборонное соглашение, совместная оборона или совместное нападение (потому что они претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей). Представьте себе, что российские войска стоят вне досягаемости украинских войск, они даже не заходят на эту территорию и просто бомбардируют нас, неделю-две, месяц. Наносят ракетные и артиллерийские удары», – рассуждает он.

Второе – это официальное размещение военных баз.

«Главное, что сегодня Россия номинально не может передать им свои вооружения. Она передаёт всякое советское старьё и отдельные виды вооружения. Но после признания Россия номинально может им передать, например, ракетные комплексы. Они скажут: за Донецкий уголь, который поставляет ЛДНР, мы продали 5 эскадрилий СУ-35, Искандеры. Это не мы в Украине, это не наши Искандеры это Искандеры, проданные ЛНР и ДНР. Кроме того, не забывайте об экономике. Сегодня эксперты, которые работают по экономике Донецка и Луганска, говорят, что где-то на 80% они уже стали самодостаточными за счёт роста цены на уголь, на первичное сырьё, которое там добываются. В случае признания эта экономика получит доступ к экспорту. Эти компании признаны в рамках российской экономики, но имеют очень ограниченные экспортные возможности. Они смогут экспортировать куда угодно, куда Россия захочет. Экспорт их товаров и услуг приоткрывает окно для более эффективного использования экономических ресурсов», – сказал Руслан Бортник.