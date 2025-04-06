Бортник: Трамп не готов к созданию АО «Украина» вместе с РФ, но только пока

Вадим Москаленко.  
06.04.2025 19:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США и Запад оказались в том же положении, что Россия во время майданов, когда встал вопрос посягательства на их влияние на территории Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Запад оказались в том же положении, что Россия во время майданов, когда...

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«Несмотря на то, что американское предложение уже предусматривало раздел украинских ресурсов пополам,  потому что на 18% оккупированных Россией территориях находится не менее половины украинских природных ресурсов.

Но Путин предлагает делить не только ресурсы… и не ограничится только Новороссией. Ему нужна Одесса, Николаев, сухопутный мост в Приднестровье.

Поэтому эта альтернативная концепция международного управления Украиной под эгидой ООН, это российская позиция, фактически предполагает создание акционерного общества с участием России, США, Китая и других игроков, которые будут совместно управлять Украиной.

Это воспринимается США сегодня как посягательство на исключительную зону американского влияния. Так же, как Россия воспринимала «оранжевую революцию» или «революцию достоинства» – как посягательство Запада на её зону влияния, поскольку считала, что более или менее контролирует ситуацию в Украине…

Так же сейчас Запад воспринимает любые компромиссные предложения переделить влияние в Украине. И нет необходимости этим делиться с кем-то иначе, чем в обмен на что-то более серьёзное», – рассуждал Бортник.

«Трамп не стремится к обострению, но всё же даёт понять, что на такого рода сценарии не готов. Создать АО или ЗАО «Украина» при участии РФ, в том числе, на всю территорию – Запад пока не готов.

Запад считает, что Москва может ограничиться малым – частичным снятием санкций и фактическим контролем над уже оккупированными территориями. И даже вопрос Запорожья или Херсона Запад рассматривает только как крайний момент сделки пока. Но ситуация быстро меняется», – добавил политолог.

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