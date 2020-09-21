Бортник: «Украинская политическая система стремительно деградирует»

21.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Украина стоит на пороге серьезного парламентского и правительственного кризиса, который к осени следующего года может перерасти во внеочередные выборы президента и Верховной рады.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, о грядущем кризисе говорят низкие рейтинги украинской власти, которые опустились максимально спустя всего чуть более год после перезагрузки политической системы.

«Сегодня уровень доверия к парламенту на уровне 10-20%, не больше. Ко всему парламенту, ко всем политическим партиям. А к правительству – 11%… Система электоральная стремительно деградирует. Мы же говорим только о том, что прошло меньше полутора лет от избрания Зеленского и около года, чуть больше года после формирования парламента.

Президент и парламент в Украине очень свежие, они только-только медовый сезон заканчивают. Но система стремительно деградирует и при этих уровнях поддержки высок риск того, что будут проиграны местные выборы, то во многих регионах будут коалиции без «Слуги народа»,. Мы стоим на пороге, возможно, нового политического кризиса, из которого придется выходить через досрочные выборы в очередной раз. Парламентские и президентские.

Я думаю, что условия для парламентского кризиса сформируются где-то поздней осенью-весной следующего года, а досрочные выборы, вероятные самые ранние – это осень следующего года. Более вероятны в 2022 году», – заявил Бортник.

Напомним, согласно неравному исследованию, обнародованному социологической группой «Рейтинг», большинство украинцев недовольны действиями власти, не одобряют работу президента Владимира Зеленского и считают, что страна движется в неправильном направлении.