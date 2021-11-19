Бортник: Украинские спецслужбы едва не спровоцировали большую войну

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Новости Украины

Если бы операция по задержанию так называемых наемников, организованная спецслужбами Украины, удалась, то война на Донбассе началась с новой силой в прошлом году.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, в случае успеха операции, Россия получила бы основания обвинять Украину во враждебных действиях на своей территории.

«Во-первых, не случилось бы перемирия. Оно было бы сорвано сразу. Россия обвинила бы Украину в организации спецоперации на ее территории, в недружественных и неконструктивных действиях, перемирия бы не было. Война в той теплой фазе, в которой она сегодня находится, случилась бы еще раньше, началась бы. Не было бы этой передышки, ситуация вокруг «нормандского формата», переговорного формата обострилась бы раньше, скорее всего», – заявил Бортник.

Напомним, ранее курируемый западными спецслужбами проект Bellingcat обнародовал подробности спецоперации по задержанию так называемых российских наемников, которую украинская разведка под патрнатом ЦРУ планировала провести летом прошлого года, но в последний момент она сорвалась.