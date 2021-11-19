Бортник: Украинские спецслужбы едва не спровоцировали большую войну

19.11.202111:34 (Мск), Киев,
Максим Карпенко
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
Новости УкраиныЕсли бы операция по задержанию так называемых наемников, организованная спецслужбами Украины, удалась, то война...

Если бы операция по задержанию так называемых наемников, организованная спецслужбами Украины, удалась, то война на Донбассе началась с новой силой в прошлом году.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, в случае успеха операции, Россия получила бы основания обвинять Украину во враждебных действиях на своей территории.

«Во-первых, не случилось бы перемирия. Оно было бы сорвано сразу. Россия обвинила бы Украину в организации спецоперации на ее территории, в недружественных и неконструктивных действиях, перемирия бы не было. Война в той теплой фазе, в которой она сегодня находится, случилась бы еще раньше, началась бы. Не было бы этой передышки, ситуация вокруг «нормандского формата», переговорного формата обострилась бы раньше, скорее всего», – заявил Бортник.

Напомним, ранее курируемый западными спецслужбами проект Bellingcat обнародовал подробности спецоперации по задержанию так называемых российских наемников, которую украинская разведка под патрнатом ЦРУ планировала провести летом прошлого года, но в последний момент она сорвалась.

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