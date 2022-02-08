Бортник: Визит Макрона в Киев оказался полезным только Макрону

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Новости Украины

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев не принес практических результатов, зато дал ему возможность выступить в роли посредника между Россией, Западом и Украиной.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Пока какого-то политического прорыва не произошло. Удалось договориться только о конкретной дате встречи советников Нормандской четвёрки 10 февраля, договорились продолжать диалог по дорожной карте реализации Минских соглашений. Этот диалог идёт уже несколько лет, но пока что каких-то существенных прорывов в нём не наблюдается. Конечно, для самого Макрона визит был успешным, он выглядел таким себе дипломатом, посредником между Россией и Западом, Россией и Украиной. То, чего пытался добиться Эрдоган, в какой-то мере получил Макрон. Но практических результатов пока что очень мало. Не похоже на то, что план Макрона, который заинтересовал российское руководство (судя по комментариям президента России), принят в Киеве. Диалог и дискуссия продолжаются, и какого-либо глубокого прорыва не произошло. Хотя я не исключаю, что на следующей встрече советников Нормандской четвёрки удастся согласовать какой-нибудь новый документ, который зафиксирует – или расхождение между сторонами, или какие-то общие точки для продолжения дальнейшего диалога», – резюмировал Руслан Бортник.