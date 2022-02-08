Бортник: Визит Макрона в Киев оказался полезным только Макрону

08.02.2022  20:11 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Франция
Новости Украины

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев не принес практических результатов, зато дал ему возможность выступить в роли посредника между Россией, Западом и Украиной.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев не принес практических результатов, зато дал ему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Пока какого-то политического прорыва не произошло. Удалось договориться только о конкретной дате встречи советников Нормандской четвёрки 10 февраля, договорились продолжать диалог по дорожной карте реализации Минских соглашений. Этот диалог идёт уже несколько лет, но пока что каких-то существенных прорывов в нём не наблюдается.

Конечно, для самого Макрона визит был успешным, он выглядел таким себе дипломатом, посредником между Россией и Западом, Россией и Украиной. То, чего пытался добиться Эрдоган, в какой-то мере получил Макрон.

Но практических результатов пока что очень мало. Не похоже на то, что план Макрона, который заинтересовал российское руководство (судя по комментариям президента России), принят в Киеве. Диалог и дискуссия продолжаются, и какого-либо глубокого прорыва не произошло.

Хотя я не исключаю, что на следующей встрече советников Нормандской четвёрки удастся согласовать какой-нибудь новый документ, который зафиксирует – или расхождение между сторонами, или какие-то общие точки для продолжения дальнейшего диалога», – резюмировал Руслан Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть