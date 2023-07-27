Бортник: Запад недоволен наступлением, будут принуждать к уступкам

Участившаяся критика со стороны Запада и рост недовольства темпами и результатами наступления говорит о том, что Украину будут принуждать к переговорам, а западное общество готовят к тому, что помощь Киеву нужно сокращать.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Запад считал, что в целом ситуация по Украине движется в правильном направлении и все нормально. И даже, если бы Украина была неэффективна в контрнаступлении, такого рода риторики с негативной оценкой действий хода контрнаступления не было бы. Хочу обратить внимание на зиму, когда мы вообще не наступали, мы обороняли Бахмут. Но каких-то критических, негативных оценок было мало, тем более на официальном уровне. Их не было практически. Хотя мы вообще отступали – медленно, под российским давлением, отступали. Почему они появились тогда, когда Украина формально наступает – вот главный вопрос. А не тогда, когда мы отступали зимой», – сказал эксперт.

«Я думаю, что тут все сложнее – нас пытаются сделать крайними. То есть они уже дали нам много помощи, дальше давать такую помощь очень сложно. Они говорят: мы сделали все, что могли, они не способны. Нас пытаются сделать в этой ситуации крайними или пытаются подтолкнуть к переговорам, или пытаются сформировать внутри своих обществ мнение другое, нежели оно было раньше. Раньше оно было ура-проукраинское, а сейчас им говорят: там ситуация сложная стала, не все так однозначно, поэтому мы, конечно, будем помогать, но украинцы не показывают высокой эффективности, они оказались неспособны и немножечко нас разочаровывают. Я за этими заявлениями вижу технологию, смену определенного настроения или демонстрацию определенного недовольства в отношении действий нашего политического руководства», – заявил Бортник.