23.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Политика, Россия, Украина
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Бортников рассказал о лагерях неонацистов в современной Европе

Новости УкраиныНа территории Европы есть государства, которые предоставляют свою территорию для подготовки боевиков, пропагандирующих неонацистскую...

На территории Европы есть государства, которые предоставляют свою территорию для подготовки боевиков, пропагандирующих неонацистскую идеологию.

Об этом, выступая на Московской конференции по безопасности, заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя ведомства, боевики из третьих стран успешно проходят подготовку в лагерях этих государств.

«Важно отметить, что Европе есть государства, до настоящего времени оправдывающие нацизм или даже целенаправленно включающие его в свою национальную идеологию. Действующие на их территории полувоенизированные организации предоставляют ультраправым активистам из других стран возможность подготовки в своих тренировочных лагерях», – заявил Бортников.

Напомним, ранее экс-офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, заявлял, что Украина стала точкой сбора для нацистов со всего мира, которые получают здесь обучение, экипировку и работу – совершение диверсий и терактов, направленных против России.


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