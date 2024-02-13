Бошняк получил лишь год тюрьмы за пытки сербов

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Окружной суд боснийского Добоя принял во внимание признание вины Харисом Скеличем, обвиняемом в пытках и издевательствах над мирными сербами в лагерях «Рабич» и «Полье».

Харич был приговорен к году заключения и к компенсации в размере 2500 боснийских марок каждой из четырех установленных жертв.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», совет окружного суда Добоя принял соглашение Скелича признать свою вину, и его обязательство выплатить по 2500 марок каждому их четырех потерпевших в счет возмещения принесенного ущерба. Подсудимый был приговорен к году тюремного заключения.

В срок приговора будет включено время, которое Скелич провел за решеткой по решению суда. Скелича арестовали 16 августа 2023 года в Германии, а с 19 октября он находится под стражей в тюрьме Добой. До ареста Скелич жил в американском штате Массачусетс, где работал водителем автобуса.

В приговоре говорится, что с мая по июнь 1992 года Скелич издевался над четырьмя гражданскими лицами сербской национальности в лагерях «Рабич» и «Полье» в Дервенте.

Согласно приговору, в издевательствах и избиениях участвовали другие неустановленные боевики 102-ой бригады Хорватского вече обороны (военной организации боснийских хорватов) и его брат-близнец Мурис Скелич, которые сейчас недоступен для судебной власти Добоя.

«Это стало насмешкой над справедливостью и правдой. Большое количество свидетелей, заключенных-сербов, готовы публично дать показания перед Добойским окружным судом о преступлениях, совершенных Скеличем против сербов во время прошлой войны в Дервенте. Я содержался под стражей в 1992 году в лагере для сербов в бывшем Доме ЮНА «Рабич» в Дервенте, Скелич избивал меня, подвергал физическому и моральному насилию, а однажды вручил пистолет, приказав покончить с собой. Я послушал Скелича и направил пистолет себе в висок. В тот момент я думал только о своих детях и жене, потом нажал на курок, пистолет выстрелил, но магазин был пуст. После чего Скелич выругался проклятьями в адрес «матери четников» и стал бить меня военными ботинками в лицо и грудь, из-зачего у меня пошла кровь из рта и носа. Скелич тогда выделил меня и приказал идти в зал к другим 180 заключенным-сербам. Он и его брат-близнец Мурис избивали и пытали не только меня, но и других задержанных сербов», – рассказал член Ассоциации узников концлагерей Дервенты Драго Кнежевич

Пострадавший провел лагере Дервенты два месяца, после чего был доставлен в Славонски-Брод, где пробыл 15 дней, пока его не обменяли в 1992 году в Драгаличе возле Новой Градишки.