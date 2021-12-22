«Боятся, что мы завоюем всю Украину»: Лавров об обвинениях в адрес РФ

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Новости Украины

Страны Запада и подконтрольные им международные организации должны принуждать Киев к выполнению Минских соглашений, а не поддерживать их саботаж.

Об этом в интервью «RT» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект закона, о котором неоднократно говорил президент России президенту Макрону и канцлеру Меркель «Об основах государственной политики переходного периода» , запрещает официальным лицам Украины выполнять Минские договорённости. Вместо амнистии, там люстрации, вместо особого статуса вводится военно-гражданская администрация, и конечно не предусматривается никаких выборов. Как они заявляют – это восстановление контроля над оккупированными территориями», – сказал Лавров.

Кроме того, он возмутился, что этот законопроект не вызвал сомнений даже в Венецианской комиссии.

«Несмотря на обещания французов и немцев отговорить Зеленского от этого закона, они его уже активно внедряют в законодательный процесс. Они специально подали запрос в Венецианскую комиссию, и там им сказали, что всё нормально. Там есть комментарии относительно юридической техники, но ни слова, что он прямо противоречит резолюции совета безопасности ООН, Венецианская комиссия не проговорила», – подчеркнул министр.

«Нас очень тревожит, что Киев извращает Минские договорённости и ставит их с ног на голову. Но, что французы и немцы, как соавторы этого документа и участники Нормандского формата, начинают сто процентов вставать на сторону украинского режима. 12 октября во время саммита Украина-ЕС, на котором заявлено, что Россия должна выполнять Минские соглашения, а Киев молодец и хорошо выполняет свои обязанности в Нормандском Формате и на полях Минских переговоров», – заявил Лавров.

«На недавней встрече Зеленского с руководством Германии и Франции по итогам прозвучала полная поддержка действий Киева по выполнению Минских договорённостей. Либо наши коллеги расписались в том, что они не способны обеспечить выполнение того, что сами же сочиняли вместе с нами, либо они взяли сознательный курс на подрыв Минских договорённостей в угоду киевскому режиму», – говорит глава МИД РФ.

По его мнению, Франция и Германия вместо обвинений России в эскалации должны заставить Киев выполнять Минские соглашения.

«Я думаю, что лучше, чем грозиться на пустом месте, лучше бы наши европейские коллеги занялись своими прямыми обязанностями. Франция и Германия в данном случае должны заставить Киев выполнять Минские договорённости, и не отвлекать внимание, используя в качестве дымовой завесы обвинения в адрес России о том, что мы нагнетаем эскалацию и вот-вот завоюем то ли весь Донбасс, то ли всю Украину», – заключил Лавров.