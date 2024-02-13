Брат говорящей головы Зеленского оказался полковником ФСБ

Елена Острякова.  
13.02.2024 12:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Брат советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка является полковником ФСБ.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Брат советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка является полковником ФСБ. Об этом в...

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«У наркома Жданова, ответственного за пропаганду, родной брат, например, был штандартерфюрером СС и полковником гестапо. Это я имею ввиду Подоляка. У него брат полковник КГБ, живет в Москве.

Генетически неполноценный брат. Подоляк же нам всем рассказывает, что русские генетически неполноценные. Говорит, у нас другой генетический код, мы несем культуру, мы европейцы. А там орда отсталая из болот вышла. И вот его генетически неполноценный брат от тех же родителей, что и Подоляк, полковник ФСБ», – сказал Кох.

В 1990-х годах уроженец Львова Михаил Подоляк после окончания Минского мединститута работал журналистом в изданиях «FM-бульвар», «Время», «Народная воля» и «Белорусская деловая газета».

Примечательно, что в 2002 году против Подоляка подал иск глава комитета госконтроля Белоруссии Анатолий Тозик за публикацию, в которой президент Александр Лукашенко обвинялся в том, что он «тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества».

Суд удовлетворил иск, и издание Подоляка вынуждено было закрыться. Спустя два года власти Белоруссии обвинили его в клевете и депортировали на Украину.
Сейчас беглые белорусские оппозиционеры вспоминают о деятельности Подоляка весьма негативно.

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