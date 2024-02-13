Брат говорящей головы Зеленского оказался полковником ФСБ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Брат советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка является полковником ФСБ.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У наркома Жданова, ответственного за пропаганду, родной брат, например, был штандартерфюрером СС и полковником гестапо. Это я имею ввиду Подоляка. У него брат полковник КГБ, живет в Москве. Генетически неполноценный брат. Подоляк же нам всем рассказывает, что русские генетически неполноценные. Говорит, у нас другой генетический код, мы несем культуру, мы европейцы. А там орда отсталая из болот вышла. И вот его генетически неполноценный брат от тех же родителей, что и Подоляк, полковник ФСБ», – сказал Кох.

В 1990-х годах уроженец Львова Михаил Подоляк после окончания Минского мединститута работал журналистом в изданиях «FM-бульвар», «Время», «Народная воля» и «Белорусская деловая газета».

Примечательно, что в 2002 году против Подоляка подал иск глава комитета госконтроля Белоруссии Анатолий Тозик за публикацию, в которой президент Александр Лукашенко обвинялся в том, что он «тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества».

Суд удовлетворил иск, и издание Подоляка вынуждено было закрыться. Спустя два года власти Белоруссии обвинили его в клевете и депортировали на Украину.

Сейчас беглые белорусские оппозиционеры вспоминают о деятельности Подоляка весьма негативно.