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Британия намерена поддерживать Украину так же, как и в начале конфликта с Россией.

Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил сегодня в британском парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я встречался с президентом Зеленским в Киеве всего несколько недель назад. Это была восьмая встреча. С начала этого конфликта позиция Палаты общин была единой – поддерживать Украину. И я смог подтвердить, что мы обеспечим Украине максимально сильную позицию. Это важно сейчас так же, как и в начале конфликта – максимально сильная позиция. Я обсудил с ним, что еще мы и наши союзники можем сделать, чтобы укрепить позиции Украины», – сказал Стармер.

Так он ответил на вопрос депутата, который спросил, что Британия намерена делать, «чтобы Трамп и Путин заставили Зеленского принять сделку, которая фактически приведет к победе России и станет величайшим предательством европейского союзника со времен Польши в 1945 году».

В начале украинского конфликта бывший премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Украина будет сражаться «до последнего украинца».