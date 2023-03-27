Британская разведка признала провал украинской атаки на Севастополь

Олег Кравцов.  
27.03.2023 16:45
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина


Предпринятая 22 марта атака украинских беспилотных надводных аппаратов (БНА) не причинила ущерба объектам Черноморского флота.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в свежем отчете британской разведки о ситуации на Украине, опубликованном сегодня.

Предпринятая 22 марта атака украинских беспилотных надводных аппаратов (БНА) не причинила ущерба объектам Черноморского...

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«Сообщается, что 22 марта 2023 года не менее трех надводных кораблей без экипажа и один летательный аппарат без экипажа попытались нанести удар по российской военно-морской базе Севастополь в оккупированном Крыму. Согласно сообщениям из открытых источников, один USV был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани.

Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало», – пишет британская спецслужба в свеом микроблоге.

При этом авторы отчета признают, что атака ВСУ стала безрезультатной.

«Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли ущерба никаким военным объектам, угроза БНА, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота», – говорится в сообщении.

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