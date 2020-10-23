Британская разведка вбила в уши Зеленскому «крымскую платформу»

23.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским строительство двух баз ВМС на Черноморском побережье не под силу Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет политический аналитик Анатолий Вассерман.

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По его словам, в своем обращении к Раде Зеленский «решил превзойти сразу и кровавого пастора Турчинова, и торговца халтурными бронекатерами Порошенко», пообещав создать две базы ВМС на Черном море.

«Открытым текстом сообщаю: Военно-морских сил Украины не хватает даже для заполнения военных гаваней одесского и бердянского портов. Даже тем безнадёжно устаревшим катерам, что построят британцы на полтора миллиарда долларов кредита, и то хватит уже существующих мест обслуживания», – отмечает Вассерман.

Он также обратил внимание на заявление Зеленского о создании так называемой международной крымской платформы, куда войдут государства, желающие вернуть полуостров Украине, призвав Турцию присоединиться к этому формату.

«Открытым текстом напоминаю: турецкий флот численно крупнейший из всех черноморских держав, да и технически современнее флота Российской Федерации, только недавно начавшего программу обновления. Правда, поддержать его против нас пока некому.

По международному соглашению 1936 года в Чёрное море могут заходить боевые корабли нечерноморских держав общим водоизмещением не более тридцати пяти тысяч тонн не более чем на три недели.

Открытым текстом спрашиваю: кто мешает обладателям крупнейшего в мире боевого флота — СГА — или крупнейшим строителям боевого флота — им же и Британии — создать мощные корабли для черноморских стран НАТО — Болгарии с Румынией? Тем, конечно, не по карману даже содержать такие силы. Так ведь англосаксы славятся умением вгонять народы в неоплатные долги.

Открытым текстом подозреваю: крымскую платформу вбили Зеленскому в уши, когда он посетил видного специалиста по Турции, нынешнего начальника британской разведки Мура», – резюмировал Вассерман.