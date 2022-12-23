Британский фаворит Сырский – изданию Economist: победа близка, но воевать нечем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Похоже, на Западе определились с кандидатами на пост будущего «керманыча» Украины в том случае, если Зеленскому придётся экстренно «уйти».

Верные принципу не складывать все яйца в одну корзину, западные «элитки» складывают в американскую корзину яйца командующего ВСУ Залужного, а в британско-натовскую – яйца командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского, которого назначили главным медийным вдохновителем и организатором «пэрэмог» ВСУ под Киевом, Харьковом и Херсоном.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В середине декабря авторитетное на Западе британское издание The Economist разразилось циклом весьма примечательных статей о «выдающемся украинском военном гении современности» Сырском, «унизившем военную мощь России», включая интервью с самим рукотворным «героем».

В своих статьях британское издание смещает акценты, уверяя читателей, что это «униженные» российские войска «теряют тысячи человек в день под Бахмутом, бросая в мясорубку всё, что у них есть».

«Скромный гений» Сырский, явно принимая заданные британцами правила игры, сначала рассказывает, что «недооценивать русских нельзя – это верный путь к поражению», но спустя пару абзацев заводит песню, будто бы, «ведомые новой тактикой генерала Суровикина», российские войска «атакуют, используя небольшие, хорошо скоординированные пешие отряды, что дорого с точки зрения жизней солдат, но это никогда не было высшим приоритетом России».

При том, что постоянно поступающая информация с линии боевого соприкосновения, в том числе с украинской стороны, гласит о чудовищных потерях ВСУ, иностранных наёмников и тербатов, регулярно записывающих видеоролики о надвигающейся катастрофе под Бахмутом и бесплодных атаках на других участках фронта, проводимых в рамках более раннего «контрнаступа».

Кроме того, британские «аналитические» байки и рассказы самого Сырского вступают в жёсткий диссонанс с недавно принятым законом, запрещающим дезертирство с фронта под угрозой расстрелов, что, как известно, является верным признаком системного форс-мажора.

Интересно, что в связанных с Сырским статьях, авторы The Economist ссылаются на недавнюю речь адмирала Тони Радакина, занимающего должность начальника штаба обороны Великобритании и являющимся протеже экс-премьера Бориса Джонсона со всеми вытекающими фриковатыми признаками.

Так вот, адмирал Радакин в унисон Сырскому на голубом глазу заявляет, что военное унижение России на Украине – вполне сложившийся факт, Запад побеждает, победа близка, а всё потому, что российские войска уже растратили все запасы советского и новейшего российского оружия, испытывают снарядный голод, в связи с чем – вынуждены использовать боеприпасы «ухудшенного качества», включая «закупленный хлам у Северной Кореи». В то время как Украина получает от Запада новёхонькие, «блестящие снаряды и другое боевое обеспечение».

Поток сознания адмирала Радакина, направленный на внутреннюю аудиторию, кроме прочего, призван дезавуировать недавно озвученные данные Урсулой фон дер Ляейен о стотысячных потерях ВСУ в живой силе.

Радакин идёт дальше и сообщает, что это, оказывается, российские войска близки к полному разгрому, потеряли свыше 100 тысяч человек убитыми, почти 1000 танков и бронемашин, 500 самолётов и почти столько же вертолётов, минус 8 боевых кораблей.

Собственно, эта бездоказательная чушь от агентства «Одна Баба Сказала» красной нитью проходит через всю «военную аналитику», публикуемую изданием, заставляя вспомнить присказку, что только во время войны и накануне выборов ложь в информационном поле достигает исторического максимума. Но в данном конкретном случае подобные «лекции и послания» свидетельствуют о заиленном днище, достигнутом британским военным ведомством за последние годы.

Между тем, «аналитики» издания, адмирал Тони Радакин и «военный корифей» Сырский не в силах скрыть, что массовые потери ВСУ, усиленных натовским контингентом, на границе с Харьковской областью, ЛНР и в районе Бахмута не внушают оптимизма как командованию ВСУ, так и их западным кураторам.

Тот же Сырский, выражая корреспонденту британского издания «напряжённым стаккато» свою уверенность в будущей «пэрэмоге» Украины, одновременно печалится, как сильно ему не хватает людей и ресурсов для достижения поставленных целей.

По мнению украинского генерал-полковника, для победы ему не хватает «каких-то» 300 танков, 600 БМП и БТР, миллиона снарядов, побольше боевых самолётов, артиллерии и прочей «мелочи», а так-то у него всё на мази.

При этом в интервью проскальзывает фраза, что ВСУ «воюют очень гибко и вот-вот удивят противника переходом к активной обороне» и прочим военным уловкам и хитростям.

Чтобы вы понимали, в «активной обороне» ВСУ в том или ином виде с марта текущего года. Смысл в том, чтобы разгромленные в боях ошмётки укровояк отходили на заранее подготовленные рубежи, избегая попадания в котлы по образу и подобию лета 2014 года.

Надо признать, что с тех пор они в этом плане кое-чему научились.

Британцы, в свою очередь, не устают облизывать Сырского, обсыпая его массой лестных эпитетов, сравнивая его с Залужным, с британскими полководцами времён «битвы за Британию» в 1940 году.

В частности, в тексте неоднократно упоминается, что Сырский является выпускником Московского ВОКУ им. Верховного Совета РСФСР советского времени, но при этом полностью отказался от «жёсткой командной вертикали советского и российского генералитета», перейдя «к децентрализованному опыту НАТО».

Сам же Сырский, не отрицая «своих достижений», рассуждает о предстоящих боях весьма задумчиво, прекрасно понимая, что «пока его спасает грязь», но уже через месяц-два в бригадах, захвативших часть Харьковской области, у него просто не останется людей и боевой техники.

Следует заметить, что время от времени прорывающийся сквозь натужный показной оптимизм естественный скептицизм Сырского не находит поддержки у политического руководства Украины – Зеленского, Ермака, Данилова и других «интеллектуалов», – придерживающихся взглядов «заграница нам поможет», глядя на ситуацию сквозь кокаиновую дурь из комфортабельных кабинетов Офиса на Банковой.

Ощущение такое, что верхушка Зе-хунты в упор не хочет видеть выплёскивающуюся массовую истерику в украинских каналах, пабликах, центральных и региональных СМИ, пестрящих всё новыми и новыми некрологами, объявлениями поиска без вести пропавших боевиков ВСУ, видами свежих массовых захоронений, сообщениями об эвтаназии военными врачами ВСУ тяжелораненых и наплыве в госпитали и пункты эвакуации чёрных трансплантологов из Европы.

Вопреки западным прогнозам и рассказам верхушки «Зе-хунты» о «неизбежных пэрэмогах» и планах «деколонизации» России, киевские военкоры сообщают об ожесточенных боях под Бахмутом, Купянском и на северо-западе ЛНР, что красноречиво свидетельствует о том, что очередную волну мобилизованных власти гонят в наступление, вынуждая Сырского и других командиров безрезультатно атаковать оборонительные порядки российских войск на том или ином направлении.

Поступает информация, что, в складывающейся ситуации Сырский пытается отодвинуть катастрофу, перейдя к лихорадочному поиску некого компромиссного решения. В настоящий момент он, не особо шифруясь, пытается нащупать контакты со своими однокашниками по Московскому ВОКУ.

Сырский, как и все военные, не имеет права принимать политические решения, но может попробовать в инициативном порядке пойти на определённые шаги по прекращению артиллерийских обстрелов и отказу от ведения наступательных действий на отдельных, наиболее тяжёлых для ВСУ, направлениях.

Наблюдатели полагают, что наибольший интерес для Сырского может представлять бывший глава Военно-политического Управления МО РФ генерал Картаполов, возглавляющий в Госдуме комитет по обороне, учившийся в одно время с Сырским в Московском ВОКУ.

Учитывая, что генерал-полковник Картаполов является не только действующим политиком, но и членом Коллегии Минобороны России, попытки Сырского из тумана войны выйти на контакт, используя ностальгический флёр курсантского братства, выглядят с его стороны достаточно наивно, или же – говорит о подготовке очередной провокации, на которых украинские силовики не одну собаку съели.

В любом случае, подобные финты ушами говорят сами за себя: стратегия и тактика генерала Суровикина, разрушение украинской инфраструктуры двойного назначения и огромные потери ВСУ на фронте будут и дальше заставлять украинское военное руководство заниматься поиском договорняков в обход упоротого политического руководства, готового, ради собственного блага, воевать хоть до последнего человека на Земле.