Британский полковник: НАТО задействует наземные силы на Украине
Если Россия достигнет серьёзных успехов на фронте, войскам НАТО придётся вступать в непосредственный бой, поскольку российское руководство не намерено останавливаться на Украине.
Об этом в эфире «TalkTV» заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Очень важно, чтобы Запад, особенно Великобритания и страны НАТО, по-прежнему были сосредоточены на Украине. Потому что, если Украина не одержит победу, я согласен с министром безопасности Польши в том, что НАТО может вступить в войну с Россией в течение следующих трёх лет.
Если что-то не так пойдёт на Украине, я уверен, что НАТО и европейские страны НАТО, безусловно, могут вступить в войну с Россией в течение ближайших нескольких лет.
Западные союзники до сих пор делали всё, кроме ввода своих собственных войск на землю, и не исключено, что, если Россия начнёт добиваться какого-то серьёзного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придётся пересмотреть свою позицию.
Ясно одно: если Путин одержит победу на Украине, он на этом не остановится, и впервые он нападёт на страну НАТО, а следующие страны после Украины, это страны НАТО, что приведёт Запад к конфликту», – сказал Бреттон-Гордон.
Он призвал увеличить военную поддержку Украины.
«Сейчас до этого ещё далеко, вот, почему это так важно. Я абсолютно согласен с президентом Зеленским в том, что Запад должен увеличить поставки боеприпасов и другого оружия Украине. Потому что существует вероятность того, что в Европе начнётся война с НАТО, но мы должны сделать всё возможное, чтобы этого не произошло.
Если бы НАТО хотело быстро покончить с этим, оно бы задействовало всю свою военную мощь, но западные лидеры, очевидно, не хотят этого делать. Они не хотят видеть британские, австралийские и американские войска на земле, сражающиеся в Украине. Они хотят попытаться избежать этого.
Но мы оказались в ситуации, когда просто предоставление боеприпасов и оборудования, такого как истребители F-16 и пара танков, не дают результат. Так что, если ситуация не изменится в ближайшие месяцы, НАТО, возможно, придётся задействовать наземные силы», – заявил полковник.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.