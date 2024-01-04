Британский полковник: НАТО задействует наземные силы на Украине

Если Россия достигнет серьёзных успехов на фронте, войскам НАТО придётся вступать в непосредственный бой, поскольку российское руководство не намерено останавливаться на Украине.

Об этом в эфире «TalkTV» заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно, чтобы Запад, особенно Великобритания и страны НАТО, по-прежнему были сосредоточены на Украине. Потому что, если Украина не одержит победу, я согласен с министром безопасности Польши в том, что НАТО может вступить в войну с Россией в течение следующих трёх лет.

Если что-то не так пойдёт на Украине, я уверен, что НАТО и европейские страны НАТО, безусловно, могут вступить в войну с Россией в течение ближайших нескольких лет.

Западные союзники до сих пор делали всё, кроме ввода своих собственных войск на землю, и не исключено, что, если Россия начнёт добиваться какого-то серьёзного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придётся пересмотреть свою позицию.

Ясно одно: если Путин одержит победу на Украине, он на этом не остановится, и впервые он нападёт на страну НАТО, а следующие страны после Украины, это страны НАТО, что приведёт Запад к конфликту», – сказал Бреттон-Гордон.