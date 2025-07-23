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Западные СМИ публикуют критические статьи в адрес украинского диктатора Владимира Зеленского из-за фактической ликвидации созданных под патронатом Запада так называемых антикоррупционных органов.

Так, известный британский журнал The Spectator по этому поводу пишет, что в Зеленском разочарованы даже те, кто его неистово поддерживал ранее.

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Напомним, что Верховная рада в авральном порядке приняла вчера закон, переводящий НАБУ и САП в подчинение подконтрольной режиму генпрокуратуры, а диктатор его оперативно подписал.

«Разочарованные бывшие союзники Зеленского, равно как и его оппоненты, обеспокоены тем, что ликвидация НАБУ и САП является частью давней практики сворачивания антикоррупционной системы сдержек и противовесов, проводимой администрацией президента Зеленского. Эти агентства были созданы по требованию Европейского Союза, который требовал их независимости от правительства, а их руководство должно было избираться на основе прозрачных и честных конкурсов, а не политических назначений. Однако ранее в этом году администрация президента Украины заблокировала назначение нового независимого руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) – ещё одного влиятельного правоохранительного органа, – настаивая на назначении на эту должность человека, лояльного режиму. Закон подчинит все ранее независимые органы Украины по борьбе с экономическими преступлениями назначенному правительством генеральному прокурору Руслану Кравченко, который сам не соответствовал требованиям для должности штатного прокурора из-за предыдущих обвинений в коррупции, но всё равно был повышен в должности Зеленским», – говорится в статье.

При этом указывается, что «впервые с момента российского вторжения в феврале 2022 года видные общественные деятели призвали к антиправительственным демонстрациям».

«Но, что ещё серьёзнее, Зеленский, похоже, совершенно неверно оценил ситуацию с точки зрения последствий для своих сторонников на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские организации гражданского общества, независимая украинская пресса и западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже спровоцировать санкции ЕС против Украины. Но он всё равно это сделал», – продолжает журнал.

Издание обращает внимание на появившийся коллаж, на котором изображен Зеленский, но с половиной лица экс-президента Виктора Януковича.