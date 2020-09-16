16.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Великобритания, Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, США, Украина
Просмотров:

Будапештский меморандум не давал Украине никаких американских гарантий – враг Путина


Будапештский меморандум не накладывает на США и Великобританию никаких обязательств защищать территориальную целостность Украины.

Об этом в беседе на канале Алеси Бацман заявил перебравшийся в Германию бывший вице-премьер-министр и председатель Госкомимущества РФ, а ныне яростный критик Путина и Кремля Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот документ не предусматривает обязательств государств, его подписавших, воевать друг с другом, если один из них нарушит эту бумагу», – сказал он.

Никаких последствий его нарушение не влечет.

«Это (действия России) не тянет ничего, и автоматически – тем более», – сказал Альфред Кох.


Украина не может привести никаких аргументов в пользу того, чтобы Америка силой заставила Россию вернуть Крым Украине.

«Нет, таких аргументов не существует. Нет никаких причин, почему Америка должна так рисковать ради Украины», – сказал Альфред Кох.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть