Будапештский меморандум не давал Украине никаких американских гарантий – враг Путина

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

Будапештский меморандум не накладывает на США и Великобританию никаких обязательств защищать территориальную целостность Украины.

Об этом в беседе на канале Алеси Бацман заявил перебравшийся в Германию бывший вице-премьер-министр и председатель Госкомимущества РФ, а ныне яростный критик Путина и Кремля Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот документ не предусматривает обязательств государств, его подписавших, воевать друг с другом, если один из них нарушит эту бумагу», – сказал он.

Никаких последствий его нарушение не влечет.

«Это (действия России) не тянет ничего, и автоматически – тем более», – сказал Альфред Кох.

Украина не может привести никаких аргументов в пользу того, чтобы Америка силой заставила Россию вернуть Крым Украине.

«Нет, таких аргументов не существует. Нет никаких причин, почему Америка должна так рисковать ради Украины», – сказал Альфред Кох.