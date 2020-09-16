Будапештский меморандум не давал Украине никаких американских гарантий – враг Путина
Будапештский меморандум не накладывает на США и Великобританию никаких обязательств защищать территориальную целостность Украины.
Об этом в беседе на канале Алеси Бацман заявил перебравшийся в Германию бывший вице-премьер-министр и председатель Госкомимущества РФ, а ныне яростный критик Путина и Кремля Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот документ не предусматривает обязательств государств, его подписавших, воевать друг с другом, если один из них нарушит эту бумагу», – сказал он.
Никаких последствий его нарушение не влечет.
«Это (действия России) не тянет ничего, и автоматически – тем более», – сказал Альфред Кох.
Украина не может привести никаких аргументов в пользу того, чтобы Америка силой заставила Россию вернуть Крым Украине.
«Нет, таких аргументов не существует. Нет никаких причин, почему Америка должна так рисковать ради Украины», – сказал Альфред Кох.
Спасибо!
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